Sensay (SNSY) reaalajas hind on $ 0.001756. Viimase 24 tunni jooksul SNSY kaubeldud madalaim $ 0.0016 ja kõrgeim $ 0.001762 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.012149855290302767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000732031742351647.
Lüliajalise tootluse osas on SNSY muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -9.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sensay (SNSY) – turuteave
$ 9.14M
$ 546.93K
$ 17.56M
5.21B
10,000,000,000
10,000,000,000
52.05%
ETH
Sensay praegune turukapitalisatsioon on $ 9.14M$ 546.93K 24 tunnise kauplemismahuga. SNSY ringlev varu on 5.21B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.56M.
Sensay (SNSY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sensay tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000088
+0.05%
30 päeva
$ -0.000863
-32.96%
60 päeva
$ +0.000467
+36.22%
90 päeva
$ -0.0005
-22.17%
Sensay Hinnamuutus täna
Täna registreeris SNSY muutuse $ +0.00000088 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sensay 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000863 (-32.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sensay 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNSY $ +0.000467 (+36.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sensay 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005 (-22.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sensay (SNSY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.
Sensay on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sensay investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SNSY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sensay kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sensay ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sensay hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sensay (SNSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sensay (SNSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sensay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sensay (SNSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sensay (SNSY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sensay osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sensay osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.