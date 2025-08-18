Rohkem infot SNSY

SNSY Hinnainfo

SNSY Valge raamat

SNSY Ametlik veebisait

SNSY Tokenoomika

SNSY Hinnaprognoos

SNSY Ajalugu

SNSY – ostujuhend

SNSY-usaldusraha valuutakonverter

SNSY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Sensay logo

Sensay hind(SNSY)

1 SNSY/USD reaalajas hind:

$0.001756
$0.001756$0.001756
+0.05%1D
USD
Sensay (SNSY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:46:20 (UTC+8)

Sensay (SNSY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
24 h madal
$ 0.001762
$ 0.001762$ 0.001762
24 h kõrge

$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016

$ 0.001762
$ 0.001762$ 0.001762

$ 0.012149855290302767
$ 0.012149855290302767$ 0.012149855290302767

$ 0.000732031742351647
$ 0.000732031742351647$ 0.000732031742351647

+0.17%

+0.05%

-9.63%

-9.63%

Sensay (SNSY) reaalajas hind on $ 0.001756. Viimase 24 tunni jooksul SNSY kaubeldud madalaim $ 0.0016 ja kõrgeim $ 0.001762 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.012149855290302767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000732031742351647.

Lüliajalise tootluse osas on SNSY muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -9.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sensay (SNSY) – turuteave

No.1195

$ 9.14M
$ 9.14M$ 9.14M

$ 546.93K
$ 546.93K$ 546.93K

$ 17.56M
$ 17.56M$ 17.56M

5.21B
5.21B 5.21B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

52.05%

ETH

Sensay praegune turukapitalisatsioon on $ 9.14M $ 546.93K 24 tunnise kauplemismahuga. SNSY ringlev varu on 5.21B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.56M.

Sensay (SNSY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sensay tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000088+0.05%
30 päeva$ -0.000863-32.96%
60 päeva$ +0.000467+36.22%
90 päeva$ -0.0005-22.17%
Sensay Hinnamuutus täna

Täna registreeris SNSY muutuse $ +0.00000088 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sensay 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000863 (-32.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sensay 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNSY $ +0.000467 (+36.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sensay 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005 (-22.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sensay (SNSY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sensay hinnaajaloo lehte.

Mis on Sensay (SNSY)

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

Sensay on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sensay investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SNSY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sensay kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sensay ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sensay hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sensay (SNSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sensay (SNSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sensay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sensay hinna ennustust kohe!

Sensay (SNSY) tokenoomika

Sensay (SNSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sensay (SNSY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sensay osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sensay osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SNSY kohalike valuutade suhtes

1 Sensay(SNSY)/VND
46.20914
1 Sensay(SNSY)/AUD
A$0.00266912
1 Sensay(SNSY)/GBP
0.00128188
1 Sensay(SNSY)/EUR
0.0014926
1 Sensay(SNSY)/USD
$0.001756
1 Sensay(SNSY)/MYR
RM0.00739276
1 Sensay(SNSY)/TRY
0.07162724
1 Sensay(SNSY)/JPY
¥0.258132
1 Sensay(SNSY)/ARS
ARS$2.27754956
1 Sensay(SNSY)/RUB
0.13997076
1 Sensay(SNSY)/INR
0.15366756
1 Sensay(SNSY)/IDR
Rp28.32257668
1 Sensay(SNSY)/KRW
2.43887328
1 Sensay(SNSY)/PHP
0.0993018
1 Sensay(SNSY)/EGP
￡E.0.08474456
1 Sensay(SNSY)/BRL
R$0.0094824
1 Sensay(SNSY)/CAD
C$0.00242328
1 Sensay(SNSY)/BDT
0.21324864
1 Sensay(SNSY)/NGN
2.69324744
1 Sensay(SNSY)/UAH
0.07236476
1 Sensay(SNSY)/VES
Bs0.23706
1 Sensay(SNSY)/CLP
$1.692784
1 Sensay(SNSY)/PKR
Rs0.49743968
1 Sensay(SNSY)/KZT
0.95071596
1 Sensay(SNSY)/THB
฿0.0567188
1 Sensay(SNSY)/TWD
NT$0.05273268
1 Sensay(SNSY)/AED
د.إ0.00644452
1 Sensay(SNSY)/CHF
Fr0.0014048
1 Sensay(SNSY)/HKD
HK$0.01373192
1 Sensay(SNSY)/AMD
֏0.67124856
1 Sensay(SNSY)/MAD
.د.م0.01578644
1 Sensay(SNSY)/MXN
$0.03313572
1 Sensay(SNSY)/PLN
0.00639184
1 Sensay(SNSY)/RON
лв0.00758592
1 Sensay(SNSY)/SEK
kr0.0167698
1 Sensay(SNSY)/BGN
лв0.00293252
1 Sensay(SNSY)/HUF
Ft0.5928256
1 Sensay(SNSY)/CZK
0.0367004
1 Sensay(SNSY)/KWD
د.ك0.00053558
1 Sensay(SNSY)/ILS
0.00591772
1 Sensay(SNSY)/NOK
kr0.01789364
1 Sensay(SNSY)/NZD
$0.00295008

Sensay ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sensay võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sensay ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sensay kohta

Kui palju on Sensay (SNSY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNSY hind USD on 0.001756 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNSY/USD hind?
Praegune hind SNSY/USD on $ 0.001756. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sensay turukapitalisatsioon?
SNSY turukapitalisatsioon on $ 9.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNSY ringlev varu?
SNSY ringlev varu on 5.21B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNSY (ATH) hind?
SNSY saavutab ATH hinna summas 0.012149855290302767 USD.
Mis oli kõigi aegade SNSY madalaim (ATL) hind?
SNSY nägi ATL hinda summas 0.000732031742351647 USD.
Milline on SNSY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNSY kauplemismaht on $ 546.93K USD.
Kas SNSY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNSY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:46:20 (UTC+8)

Sensay (SNSY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SNSY/USD kalkulaator

Summa

SNSY
SNSY
USD
USD

1 SNSY = 0.001756 USD

Kauplemine: SNSY

SNSYUSDT
$0.001756
$0.001756$0.001756
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu