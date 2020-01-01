Sensay (SNSY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sensay (SNSY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sensay (SNSY) teave Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Ametlik veebisait: https://www.snsy.ai/ Valge raamat: https://docs.snsy.ai Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Ostke SNSY kohe!

Sensay (SNSY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sensay (SNSY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.24M $ 15.24M $ 15.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 Praegune hind: $ 0.001524 $ 0.001524 $ 0.001524 Lisateave Sensay (SNSY) hinna kohta

Sensay (SNSY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sensay (SNSY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNSY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNSY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNSY tokeni tokenoomikat, avastage SNSY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SNSY Kas olete huvitatud Sensay (SNSY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SNSY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SNSY MEXC-ist osta!

Sensay (SNSY) hinna ajalugu SNSY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SNSY hinna ajalugu kohe!

SNSY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNSY võiks suunduda? Meie SNSY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNSY tokeni hinna ennustust kohe!

