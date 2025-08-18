Rohkem infot SIDUS

Sidus Heroes hind(SIDUS)

$0.000698
-0.85%1D
Sidus Heroes (SIDUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:05:01 (UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) hinna teave (USD)

$ 0.000668
24 h madal
$ 0.000715
24 h kõrge

$ 0.000668
$ 0.000715
$ 0.1932986541291053
$ 0.000546301219423542
0.00%

-0.85%

-1.97%

-1.97%

Sidus Heroes (SIDUS) reaalajas hind on $ 0.000698. Viimase 24 tunni jooksul SIDUS kaubeldud madalaim $ 0.000668 ja kõrgeim $ 0.000715 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIDUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1932986541291053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000546301219423542.

Lüliajalise tootluse osas on SIDUS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.85% 24 tunni vältel -1.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sidus Heroes (SIDUS) – turuteave

No.1156

$ 10.14M
$ 8.18K
$ 20.94M
14.52B
30,000,000,000
18,895,933,712.641167
48.40%

ETH

Sidus Heroes praegune turukapitalisatsioon on $ 10.14M $ 8.18K 24 tunnise kauplemismahuga. SIDUS ringlev varu on 14.52B, mille koguvaru on 18895933712.641167. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.94M.

Sidus Heroes (SIDUS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sidus Heroes tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000598-0.85%
30 päeva$ -0.000133-16.01%
60 päeva$ +0.000005+0.72%
90 päeva$ -0.000098-12.32%
Sidus Heroes Hinnamuutus täna

Täna registreeris SIDUS muutuse $ -0.00000598 (-0.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sidus Heroes 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000133 (-16.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sidus Heroes 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIDUS $ +0.000005 (+0.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sidus Heroes 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000098 (-12.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sidus Heroes (SIDUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sidus Heroes hinnaajaloo lehte.

Mis on Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sidus Heroes investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SIDUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sidus Heroes kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sidus Heroes ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sidus Heroes hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sidus Heroes (SIDUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sidus Heroes (SIDUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sidus Heroes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sidus Heroes hinna ennustust kohe!

Sidus Heroes (SIDUS) tokenoomika

Sidus Heroes (SIDUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIDUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sidus Heroes (SIDUS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sidus Heroes osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sidus Heroes osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SIDUS kohalike valuutade suhtes

1 Sidus Heroes(SIDUS)/VND
18.36787
1 Sidus Heroes(SIDUS)/AUD
A$0.00106096
1 Sidus Heroes(SIDUS)/GBP
0.00050954
1 Sidus Heroes(SIDUS)/EUR
0.0005933
1 Sidus Heroes(SIDUS)/USD
$0.000698
1 Sidus Heroes(SIDUS)/MYR
RM0.00293858
1 Sidus Heroes(SIDUS)/TRY
0.02847142
1 Sidus Heroes(SIDUS)/JPY
¥0.102606
1 Sidus Heroes(SIDUS)/ARS
ARS$0.90531298
1 Sidus Heroes(SIDUS)/RUB
0.05563758
1 Sidus Heroes(SIDUS)/INR
0.06108198
1 Sidus Heroes(SIDUS)/IDR
Rp11.25806294
1 Sidus Heroes(SIDUS)/KRW
0.96943824
1 Sidus Heroes(SIDUS)/PHP
0.0394719
1 Sidus Heroes(SIDUS)/EGP
￡E.0.03368548
1 Sidus Heroes(SIDUS)/BRL
R$0.0037692
1 Sidus Heroes(SIDUS)/CAD
C$0.00096324
1 Sidus Heroes(SIDUS)/BDT
0.08476512
1 Sidus Heroes(SIDUS)/NGN
1.07055052
1 Sidus Heroes(SIDUS)/UAH
0.02876458
1 Sidus Heroes(SIDUS)/VES
Bs0.09423
1 Sidus Heroes(SIDUS)/CLP
$0.672872
1 Sidus Heroes(SIDUS)/PKR
Rs0.19772944
1 Sidus Heroes(SIDUS)/KZT
0.37790418
1 Sidus Heroes(SIDUS)/THB
฿0.02260822
1 Sidus Heroes(SIDUS)/TWD
NT$0.02096094
1 Sidus Heroes(SIDUS)/AED
د.إ0.00256166
1 Sidus Heroes(SIDUS)/CHF
Fr0.0005584
1 Sidus Heroes(SIDUS)/HKD
HK$0.00545836
1 Sidus Heroes(SIDUS)/AMD
֏0.26681748
1 Sidus Heroes(SIDUS)/MAD
.د.م0.00627502
1 Sidus Heroes(SIDUS)/MXN
$0.01317126
1 Sidus Heroes(SIDUS)/PLN
0.00254072
1 Sidus Heroes(SIDUS)/RON
лв0.00301536
1 Sidus Heroes(SIDUS)/SEK
kr0.0066659
1 Sidus Heroes(SIDUS)/BGN
лв0.00116566
1 Sidus Heroes(SIDUS)/HUF
Ft0.2356448
1 Sidus Heroes(SIDUS)/CZK
0.0145882
1 Sidus Heroes(SIDUS)/KWD
د.ك0.00021289
1 Sidus Heroes(SIDUS)/ILS
0.00235226
1 Sidus Heroes(SIDUS)/NOK
kr0.00711262
1 Sidus Heroes(SIDUS)/NZD
$0.00117264

Sidus Heroes ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sidus Heroes võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sidus Heroes ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sidus Heroes kohta

Kui palju on Sidus Heroes (SIDUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIDUS hind USD on 0.000698 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIDUS/USD hind?
Praegune hind SIDUS/USD on $ 0.000698. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sidus Heroes turukapitalisatsioon?
SIDUS turukapitalisatsioon on $ 10.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIDUS ringlev varu?
SIDUS ringlev varu on 14.52B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIDUS (ATH) hind?
SIDUS saavutab ATH hinna summas 0.1932986541291053 USD.
Mis oli kõigi aegade SIDUS madalaim (ATL) hind?
SIDUS nägi ATL hinda summas 0.000546301219423542 USD.
Milline on SIDUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIDUS kauplemismaht on $ 8.18K USD.
Kas SIDUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIDUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIDUS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:05:01 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

