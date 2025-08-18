Sidus Heroes (SIDUS) reaalajas hind on $ 0.000698. Viimase 24 tunni jooksul SIDUS kaubeldud madalaim $ 0.000668 ja kõrgeim $ 0.000715 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIDUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1932986541291053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000546301219423542.
Lüliajalise tootluse osas on SIDUS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.85% 24 tunni vältel -1.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sidus Heroes (SIDUS) – turuteave
No.1156
$ 10.14M
$ 8.18K
$ 20.94M
14.52B
30,000,000,000
18,895,933,712.641167
48.40%
ETH
Sidus Heroes praegune turukapitalisatsioon on $ 10.14M$ 8.18K 24 tunnise kauplemismahuga. SIDUS ringlev varu on 14.52B, mille koguvaru on 18895933712.641167. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.94M.
Sidus Heroes (SIDUS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sidus Heroes tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000598
-0.85%
30 päeva
$ -0.000133
-16.01%
60 päeva
$ +0.000005
+0.72%
90 päeva
$ -0.000098
-12.32%
Sidus Heroes Hinnamuutus täna
Täna registreeris SIDUS muutuse $ -0.00000598 (-0.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sidus Heroes 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000133 (-16.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sidus Heroes 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIDUS $ +0.000005 (+0.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sidus Heroes 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000098 (-12.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sidus Heroes (SIDUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!
Sidus Heroes hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sidus Heroes (SIDUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sidus Heroes (SIDUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sidus Heroes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sidus Heroes (SIDUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIDUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.