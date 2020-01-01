Sidus Heroes (SIDUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sidus Heroes (SIDUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sidus Heroes (SIDUS) teave SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! Ametlik veebisait: https://sidusheroes.com/ Valge raamat: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Ostke SIDUS kohe!

Sidus Heroes (SIDUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sidus Heroes (SIDUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M Koguvaru: $ 18.90B $ 18.90B $ 18.90B Ringlev varu: $ 14.52B $ 14.52B $ 14.52B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.35M $ 19.35M $ 19.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 Praegune hind: $ 0.000645 $ 0.000645 $ 0.000645 Lisateave Sidus Heroes (SIDUS) hinna kohta

Sidus Heroes (SIDUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sidus Heroes (SIDUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIDUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIDUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIDUS tokeni tokenoomikat, avastage SIDUS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SIDUS Kas olete huvitatud Sidus Heroes (SIDUS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SIDUS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SIDUS MEXC-ist osta!

Sidus Heroes (SIDUS) hinna ajalugu SIDUS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SIDUS hinna ajalugu kohe!

SIDUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SIDUS võiks suunduda? Meie SIDUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SIDUS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!