Shido (SHIDO) reaalajas hind on $ 0.0001799. Viimase 24 tunni jooksul SHIDO kaubeldud madalaim $ 0.0001615 ja kõrgeim $ 0.0001854 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04630688438383707 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000009009665921584.
Lüliajalise tootluse osas on SHIDO muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, +1.75% 24 tunni vältel +7.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Shido (SHIDO) – turuteave
No.1687
$ 3.21M
$ 158.05K
$ 3.24M
17.82B
18,000,000,000
18,000,000,000
99.01%
NONE
Shido praegune turukapitalisatsioon on $ 3.21M$ 158.05K 24 tunnise kauplemismahuga. SHIDO ringlev varu on 17.82B, mille koguvaru on 18000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.24M.
Shido (SHIDO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Shido tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000003092
+1.75%
30 päeva
$ -0.0000316
-14.95%
60 päeva
$ +0.0000104
+6.13%
90 päeva
$ +0.0000688
+61.92%
Shido Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHIDO muutuse $ +0.000003092 (+1.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Shido 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000316 (-14.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Shido 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHIDO $ +0.0000104 (+6.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Shido 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000688 (+61.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Shido (SHIDO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building.
Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.
Shido hinna ennustus (USD)
Kui palju on Shido (SHIDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shido (SHIDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shido nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Shido (SHIDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Shido (SHIDO) ostujuhend
