Shido (SHIDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shido (SHIDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shido (SHIDO) teave Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. Ametlik veebisait: https://shido.io Valge raamat: https://docs.shido.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b Ostke SHIDO kohe!

Shido (SHIDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shido (SHIDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Koguvaru: $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B Ringlev varu: $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 Praegune hind: $ 0.0001571 $ 0.0001571 $ 0.0001571 Lisateave Shido (SHIDO) hinna kohta

Shido (SHIDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shido (SHIDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIDO tokeni tokenoomikat, avastage SHIDO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHIDO Kas olete huvitatud Shido (SHIDO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHIDO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHIDO MEXC-ist osta!

Shido (SHIDO) hinna ajalugu SHIDO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHIDO hinna ajalugu kohe!

SHIDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIDO võiks suunduda? Meie SHIDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIDO tokeni hinna ennustust kohe!

