Seedify.fund (SFUND) reaalajas hind on $ 0.5668. Viimase 24 tunni jooksul SFUND kaubeldud madalaim $ 0.5511 ja kõrgeim $ 0.5713 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFUNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.770178533770316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.28641308.
Lüliajalise tootluse osas on SFUND muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -6.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Seedify.fund (SFUND) – turuteave
No.657
$ 40.98M
$ 40.98M$ 40.98M
$ 712.72K
$ 712.72K$ 712.72K
$ 56.68M
$ 56.68M$ 56.68M
72.31M
72.31M 72.31M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
72.30%
BSC
Seedify.fund praegune turukapitalisatsioon on $ 40.98M$ 712.72K 24 tunnise kauplemismahuga. SFUND ringlev varu on 72.31M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.68M.
Seedify.fund (SFUND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Seedify.fund tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00325
-0.57%
30 päeva
$ -0.1319
-18.88%
60 päeva
$ -0.2282
-28.71%
90 päeva
$ -0.1428
-20.13%
Seedify.fund Hinnamuutus täna
Täna registreeris SFUND muutuse $ -0.00325 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Seedify.fund 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1319 (-18.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Seedify.fund 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SFUND $ -0.2282 (-28.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Seedify.fund 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1428 (-20.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Seedify.fund (SFUND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.
Seedify.fund on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Seedify.fund investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SFUND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Seedify.fund kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Seedify.fund ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Seedify.fund hinna ennustus (USD)
Kui palju on Seedify.fund (SFUND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Seedify.fund (SFUND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Seedify.fund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Seedify.fund (SFUND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFUND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Seedify.fund (SFUND) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Seedify.fund osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Seedify.fund osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.