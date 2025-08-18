Rohkem infot SFUND

1 SFUND/USD reaalajas hind:

$0.5669
$0.5669$0.5669
-0.57%1D
USD
Seedify.fund (SFUND) reaalajas hinnagraafik
Seedify.fund (SFUND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5511
$ 0.5511$ 0.5511
24 h madal
$ 0.5713
$ 0.5713$ 0.5713
24 h kõrge

$ 0.5511
$ 0.5511$ 0.5511

$ 0.5713
$ 0.5713$ 0.5713

$ 16.770178533770316
$ 16.770178533770316$ 16.770178533770316

$ 0.28641308
$ 0.28641308$ 0.28641308

+0.14%

-0.57%

-6.95%

-6.95%

Seedify.fund (SFUND) reaalajas hind on $ 0.5668. Viimase 24 tunni jooksul SFUND kaubeldud madalaim $ 0.5511 ja kõrgeim $ 0.5713 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFUNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.770178533770316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.28641308.

Lüliajalise tootluse osas on SFUND muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -6.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Seedify.fund (SFUND) – turuteave

No.657

$ 40.98M
$ 40.98M$ 40.98M

$ 712.72K
$ 712.72K$ 712.72K

$ 56.68M
$ 56.68M$ 56.68M

72.31M
72.31M 72.31M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

72.30%

BSC

Seedify.fund praegune turukapitalisatsioon on $ 40.98M $ 712.72K 24 tunnise kauplemismahuga. SFUND ringlev varu on 72.31M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.68M.

Seedify.fund (SFUND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Seedify.fund tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00325-0.57%
30 päeva$ -0.1319-18.88%
60 päeva$ -0.2282-28.71%
90 päeva$ -0.1428-20.13%
Seedify.fund Hinnamuutus täna

Täna registreeris SFUND muutuse $ -0.00325 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Seedify.fund 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1319 (-18.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Seedify.fund 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SFUND $ -0.2282 (-28.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Seedify.fund 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1428 (-20.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Seedify.fund (SFUND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Seedify.fund hinnaajaloo lehte.

Mis on Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Seedify.fund investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SFUND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Seedify.fund kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Seedify.fund ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Seedify.fund hinna ennustus (USD)

Kui palju on Seedify.fund (SFUND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Seedify.fund (SFUND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Seedify.fund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Seedify.fund hinna ennustust kohe!

Seedify.fund (SFUND) tokenoomika

Seedify.fund (SFUND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFUND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Seedify.fund (SFUND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Seedify.fund osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Seedify.fund osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SFUND kohalike valuutade suhtes

1 Seedify.fund(SFUND)/VND
14,915.342
1 Seedify.fund(SFUND)/AUD
A$0.867204
1 Seedify.fund(SFUND)/GBP
0.413764
1 Seedify.fund(SFUND)/EUR
0.48178
1 Seedify.fund(SFUND)/USD
$0.5668
1 Seedify.fund(SFUND)/MYR
RM2.386228
1 Seedify.fund(SFUND)/TRY
23.15378
1 Seedify.fund(SFUND)/JPY
¥83.3196
1 Seedify.fund(SFUND)/ARS
ARS$734.193044
1 Seedify.fund(SFUND)/RUB
45.139952
1 Seedify.fund(SFUND)/INR
49.600668
1 Seedify.fund(SFUND)/IDR
Rp9,141.934204
1 Seedify.fund(SFUND)/KRW
787.217184
1 Seedify.fund(SFUND)/PHP
32.05254
1 Seedify.fund(SFUND)/EGP
￡E.27.325428
1 Seedify.fund(SFUND)/BRL
R$3.06072
1 Seedify.fund(SFUND)/CAD
C$0.782184
1 Seedify.fund(SFUND)/BDT
68.832192
1 Seedify.fund(SFUND)/NGN
869.323832
1 Seedify.fund(SFUND)/UAH
23.357828
1 Seedify.fund(SFUND)/VES
Bs76.518
1 Seedify.fund(SFUND)/CLP
$546.3952
1 Seedify.fund(SFUND)/PKR
Rs160.563104
1 Seedify.fund(SFUND)/KZT
306.871188
1 Seedify.fund(SFUND)/THB
฿18.341648
1 Seedify.fund(SFUND)/TWD
NT$17.021004
1 Seedify.fund(SFUND)/AED
د.إ2.080156
1 Seedify.fund(SFUND)/CHF
Fr0.45344
1 Seedify.fund(SFUND)/HKD
HK$4.432376
1 Seedify.fund(SFUND)/AMD
֏216.664968
1 Seedify.fund(SFUND)/MAD
.د.م5.095532
1 Seedify.fund(SFUND)/MXN
$10.616164
1 Seedify.fund(SFUND)/PLN
2.057484
1 Seedify.fund(SFUND)/RON
лв2.448576
1 Seedify.fund(SFUND)/SEK
kr5.407272
1 Seedify.fund(SFUND)/BGN
лв0.946556
1 Seedify.fund(SFUND)/HUF
Ft191.226984
1 Seedify.fund(SFUND)/CZK
11.851788
1 Seedify.fund(SFUND)/KWD
د.ك0.172874
1 Seedify.fund(SFUND)/ILS
1.910116
1 Seedify.fund(SFUND)/NOK
kr5.758688
1 Seedify.fund(SFUND)/NZD
$0.952224

Seedify.fund ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Seedify.fund võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Seedify.fund ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Seedify.fund kohta

Kui palju on Seedify.fund (SFUND) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFUND hind USD on 0.5668 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFUND/USD hind?
Praegune hind SFUND/USD on $ 0.5668. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Seedify.fund turukapitalisatsioon?
SFUND turukapitalisatsioon on $ 40.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFUND ringlev varu?
SFUND ringlev varu on 72.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFUND (ATH) hind?
SFUND saavutab ATH hinna summas 16.770178533770316 USD.
Mis oli kõigi aegade SFUND madalaim (ATL) hind?
SFUND nägi ATL hinda summas 0.28641308 USD.
Milline on SFUND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFUND kauplemismaht on $ 712.72K USD.
Kas SFUND sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFUND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFUND hinna ennustust.
Seedify.fund (SFUND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

