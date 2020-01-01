Seedify.fund (SFUND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Seedify.fund (SFUND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Seedify.fund (SFUND) teave Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Ametlik veebisait: https://seedify.fund/ Valge raamat: https://docs.seedify.fund/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 Ostke SFUND kohe!

Seedify.fund (SFUND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Seedify.fund (SFUND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.75M $ 37.75M $ 37.75M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 72.31M $ 72.31M $ 72.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.21M $ 52.21M $ 52.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 Kõigi aegade madalaim: $ 0.28641308 $ 0.28641308 $ 0.28641308 Praegune hind: $ 0.5221 $ 0.5221 $ 0.5221 Lisateave Seedify.fund (SFUND) hinna kohta

Seedify.fund (SFUND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Seedify.fund (SFUND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFUND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFUND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFUND tokeni tokenoomikat, avastage SFUND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SFUND Kas olete huvitatud Seedify.fund (SFUND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SFUND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SFUND MEXC-ist osta!

Seedify.fund (SFUND) hinna ajalugu SFUND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SFUND hinna ajalugu kohe!

SFUND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFUND võiks suunduda? Meie SFUND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFUND tokeni hinna ennustust kohe!

