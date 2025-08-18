SaucerSwap (SAUCE) reaalajas hind on $ 0.05381. Viimase 24 tunni jooksul SAUCE kaubeldud madalaim $ 0.04872 ja kõrgeim $ 0.05594 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAUCEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2324091642499139 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00997402053641286.
Lüliajalise tootluse osas on SAUCE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -1.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SaucerSwap (SAUCE) – turuteave
No.617
$ 45.52M
$ 58.25K
$ 53.81M
845.95M
1,000,000,000
846,145,059.984548
84.59%
HBAR
SaucerSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 45.52M$ 58.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SAUCE ringlev varu on 845.95M, mille koguvaru on 846145059.984548. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.81M.
SaucerSwap (SAUCE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SaucerSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002378
-0.44%
30 päeva
$ 0
0.00%
60 päeva
$ +0.02413
+81.30%
90 päeva
$ +0.01443
+36.64%
SaucerSwap Hinnamuutus täna
Täna registreeris SAUCE muutuse $ -0.0002378 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SaucerSwap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SaucerSwap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAUCE $ +0.02413 (+81.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SaucerSwap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01443 (+36.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SaucerSwap (SAUCE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.
SaucerSwap hinna ennustus (USD)
Kui palju on SaucerSwap (SAUCE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SaucerSwap (SAUCE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SaucerSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAUCE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SaucerSwap (SAUCE) ostujuhend
