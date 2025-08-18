Mis on SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

SaucerSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on SaucerSwap (SAUCE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SaucerSwap (SAUCE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SaucerSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika

SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAUCE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SaucerSwap (SAUCE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SaucerSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SaucerSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SAUCE kohalike valuutade suhtes

SaucerSwap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SaucerSwap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SaucerSwap kohta Kui palju on SaucerSwap (SAUCE) tänapäeval väärt? Reaalajas SAUCE hind USD on 0.05381 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAUCE/USD hind? $ 0.05381 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAUCE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SaucerSwap turukapitalisatsioon? SAUCE turukapitalisatsioon on $ 45.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAUCE ringlev varu? SAUCE ringlev varu on 845.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAUCE (ATH) hind? SAUCE saavutab ATH hinna summas 0.2324091642499139 USD . Mis oli kõigi aegade SAUCE madalaim (ATL) hind? SAUCE nägi ATL hinda summas 0.00997402053641286 USD . Milline on SAUCE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAUCE kauplemismaht on $ 58.25K USD . Kas SAUCE sel aastal kõrgemale ka suundub? SAUCE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAUCE hinna ennustust

