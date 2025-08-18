Rohkem infot SAUCE

SaucerSwap logo

SaucerSwap hind(SAUCE)

1 SAUCE/USD reaalajas hind:

$0.05381
-0.44%1D
USD
SaucerSwap (SAUCE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:52:02 (UTC+8)

SaucerSwap (SAUCE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04872
24 h madal
$ 0.05594
24 h kõrge

$ 0.04872
$ 0.05594
$ 0.2324091642499139
$ 0.00997402053641286
0.00%

-0.44%

-1.34%

-1.34%

SaucerSwap (SAUCE) reaalajas hind on $ 0.05381. Viimase 24 tunni jooksul SAUCE kaubeldud madalaim $ 0.04872 ja kõrgeim $ 0.05594 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAUCEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2324091642499139 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00997402053641286.

Lüliajalise tootluse osas on SAUCE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -1.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SaucerSwap (SAUCE) – turuteave

No.617

$ 45.52M
$ 58.25K
$ 53.81M
845.95M
1,000,000,000
846,145,059.984548
84.59%

HBAR

SaucerSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 45.52M $ 58.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SAUCE ringlev varu on 845.95M, mille koguvaru on 846145059.984548. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.81M.

SaucerSwap (SAUCE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SaucerSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002378-0.44%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ +0.02413+81.30%
90 päeva$ +0.01443+36.64%
SaucerSwap Hinnamuutus täna

Täna registreeris SAUCE muutuse $ -0.0002378 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SaucerSwap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SaucerSwap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAUCE $ +0.02413 (+81.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SaucerSwap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01443 (+36.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SaucerSwap (SAUCE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SaucerSwap hinnaajaloo lehte.

Mis on SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

SaucerSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SaucerSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SAUCE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SaucerSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SaucerSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SaucerSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on SaucerSwap (SAUCE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SaucerSwap (SAUCE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SaucerSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SaucerSwap hinna ennustust kohe!

SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika

SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAUCE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SaucerSwap (SAUCE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SaucerSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SaucerSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SAUCE kohalike valuutade suhtes

1 SaucerSwap(SAUCE)/VND
1,416.01015
1 SaucerSwap(SAUCE)/AUD
A$0.0817912
1 SaucerSwap(SAUCE)/GBP
0.0392813
1 SaucerSwap(SAUCE)/EUR
0.0457385
1 SaucerSwap(SAUCE)/USD
$0.05381
1 SaucerSwap(SAUCE)/MYR
RM0.2265401
1 SaucerSwap(SAUCE)/TRY
2.1949099
1 SaucerSwap(SAUCE)/JPY
¥7.91007
1 SaucerSwap(SAUCE)/ARS
ARS$69.7921081
1 SaucerSwap(SAUCE)/RUB
4.2891951
1 SaucerSwap(SAUCE)/INR
4.7089131
1 SaucerSwap(SAUCE)/IDR
Rp867.9031043
1 SaucerSwap(SAUCE)/KRW
74.7356328
1 SaucerSwap(SAUCE)/PHP
3.0429555
1 SaucerSwap(SAUCE)/EGP
￡E.2.5968706
1 SaucerSwap(SAUCE)/BRL
R$0.290574
1 SaucerSwap(SAUCE)/CAD
C$0.0742578
1 SaucerSwap(SAUCE)/BDT
6.5346864
1 SaucerSwap(SAUCE)/NGN
82.5305494
1 SaucerSwap(SAUCE)/UAH
2.2175101
1 SaucerSwap(SAUCE)/VES
Bs7.26435
1 SaucerSwap(SAUCE)/CLP
$51.87284
1 SaucerSwap(SAUCE)/PKR
Rs15.2432968
1 SaucerSwap(SAUCE)/KZT
29.1332721
1 SaucerSwap(SAUCE)/THB
฿1.7429059
1 SaucerSwap(SAUCE)/TWD
NT$1.6159143
1 SaucerSwap(SAUCE)/AED
د.إ0.1974827
1 SaucerSwap(SAUCE)/CHF
Fr0.043048
1 SaucerSwap(SAUCE)/HKD
HK$0.4207942
1 SaucerSwap(SAUCE)/AMD
֏20.5694106
1 SaucerSwap(SAUCE)/MAD
.د.م0.4837519
1 SaucerSwap(SAUCE)/MXN
$1.0153947
1 SaucerSwap(SAUCE)/PLN
0.1958684
1 SaucerSwap(SAUCE)/RON
лв0.2324592
1 SaucerSwap(SAUCE)/SEK
kr0.5138855
1 SaucerSwap(SAUCE)/BGN
лв0.0898627
1 SaucerSwap(SAUCE)/HUF
Ft18.166256
1 SaucerSwap(SAUCE)/CZK
1.124629
1 SaucerSwap(SAUCE)/KWD
د.ك0.01641205
1 SaucerSwap(SAUCE)/ILS
0.1813397
1 SaucerSwap(SAUCE)/NOK
kr0.5483239
1 SaucerSwap(SAUCE)/NZD
$0.0904008

SaucerSwap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SaucerSwap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SaucerSwap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SaucerSwap kohta

Kui palju on SaucerSwap (SAUCE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAUCE hind USD on 0.05381 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAUCE/USD hind?
Praegune hind SAUCE/USD on $ 0.05381. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SaucerSwap turukapitalisatsioon?
SAUCE turukapitalisatsioon on $ 45.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAUCE ringlev varu?
SAUCE ringlev varu on 845.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAUCE (ATH) hind?
SAUCE saavutab ATH hinna summas 0.2324091642499139 USD.
Mis oli kõigi aegade SAUCE madalaim (ATL) hind?
SAUCE nägi ATL hinda summas 0.00997402053641286 USD.
Milline on SAUCE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAUCE kauplemismaht on $ 58.25K USD.
Kas SAUCE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAUCE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAUCE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

