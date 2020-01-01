SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SaucerSwap (SAUCE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SaucerSwap (SAUCE) teave SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Ametlik veebisait: https://www.saucerswap.finance/ Valge raamat: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861 Ostke SAUCE kohe!

SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SaucerSwap (SAUCE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.30M $ 41.30M $ 41.30M Koguvaru: $ 846.41M $ 846.41M $ 846.41M Ringlev varu: $ 846.21M $ 846.21M $ 846.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.80M $ 48.80M $ 48.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Praegune hind: $ 0.0488 $ 0.0488 $ 0.0488 Lisateave SaucerSwap (SAUCE) hinna kohta

SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SaucerSwap (SAUCE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAUCE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAUCE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAUCE tokeni tokenoomikat, avastage SAUCE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SAUCE Kas olete huvitatud SaucerSwap (SAUCE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SAUCE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SAUCE MEXC-ist osta!

SaucerSwap (SAUCE) hinna ajalugu SAUCE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAUCE hinna ajalugu kohe!

SAUCE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAUCE võiks suunduda? Meie SAUCE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAUCE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!