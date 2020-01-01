RavenCoin (RVN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RavenCoin (RVN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RavenCoin (RVN) teave Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles. Ametlik veebisait: https://ravencoin.org/ Valge raamat: https://ravencoin.org/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://ravencoin.network/ Ostke RVN kohe!

RavenCoin (RVN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RavenCoin (RVN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 206.15M $ 206.15M $ 206.15M Koguvaru: $ 15.49B $ 15.49B $ 15.49B Ringlev varu: $ 15.49B $ 15.49B $ 15.49B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 279.43M $ 279.43M $ 279.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.289 $ 0.289 $ 0.289 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 Praegune hind: $ 0.013306 $ 0.013306 $ 0.013306 Lisateave RavenCoin (RVN) hinna kohta

RavenCoin (RVN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RavenCoin (RVN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RVN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RVN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RVN tokeni tokenoomikat, avastage RVN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RVN Kas olete huvitatud RavenCoin (RVN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RVN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RVN MEXC-ist osta!

RavenCoin (RVN) hinna ajalugu RVN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RVN hinna ajalugu kohe!

RVN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RVN võiks suunduda? Meie RVN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RVN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!