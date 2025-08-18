Rohkem infot RVN

RavenCoin logo

RavenCoin hind(RVN)

1 RVN/USD reaalajas hind:

-0.32%1D
USD
RavenCoin (RVN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:42:09 (UTC+8)

RavenCoin (RVN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.18%

-0.32%

-0.41%

-0.41%

RavenCoin (RVN) reaalajas hind on $ 0.014343. Viimase 24 tunni jooksul RVN kaubeldud madalaim $ 0.013962 ja kõrgeim $ 0.014467 näitab aktiivset turu volatiivsust. RVNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28542094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00879405250642.

Lüliajalise tootluse osas on RVN muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.32% 24 tunni vältel -0.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RavenCoin (RVN) – turuteave

No.196

73.72%

0.01%

RVN

RavenCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 222.06M $ 721.70K 24 tunnise kauplemismahuga. RVN ringlev varu on 15.48B, mille koguvaru on 15482382648.571928. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 301.20M.

RavenCoin (RVN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RavenCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004604-0.32%
30 päeva$ -0.000885-5.82%
60 päeva$ -0.002702-15.86%
90 päeva$ +0.002079+16.95%
RavenCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris RVN muutuse $ -0.00004604 (-0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RavenCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000885 (-5.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RavenCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RVN $ -0.002702 (-15.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RavenCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002079 (+16.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RavenCoin (RVN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RavenCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on RavenCoin (RVN)

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

RavenCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RavenCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RVN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RavenCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RavenCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RavenCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on RavenCoin (RVN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RavenCoin (RVN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RavenCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RavenCoin hinna ennustust kohe!

RavenCoin (RVN) tokenoomika

RavenCoin (RVN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RVN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RavenCoin (RVN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RavenCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RavenCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RVN kohalike valuutade suhtes

1 RavenCoin(RVN)/VND
377.436045
1 RavenCoin(RVN)/AUD
A$0.02180136
1 RavenCoin(RVN)/GBP
0.01047039
1 RavenCoin(RVN)/EUR
0.01219155
1 RavenCoin(RVN)/USD
$0.014343
1 RavenCoin(RVN)/MYR
RM0.06038403
1 RavenCoin(RVN)/TRY
0.58505097
1 RavenCoin(RVN)/JPY
¥2.108421
1 RavenCoin(RVN)/ARS
ARS$18.60301443
1 RavenCoin(RVN)/RUB
1.14328053
1 RavenCoin(RVN)/INR
1.25515593
1 RavenCoin(RVN)/IDR
Rp231.33867729
1 RavenCoin(RVN)/KRW
19.92070584
1 RavenCoin(RVN)/PHP
0.81109665
1 RavenCoin(RVN)/EGP
￡E.0.69219318
1 RavenCoin(RVN)/BRL
R$0.0774522
1 RavenCoin(RVN)/CAD
C$0.01979334
1 RavenCoin(RVN)/BDT
1.74181392
1 RavenCoin(RVN)/NGN
21.99843282
1 RavenCoin(RVN)/UAH
0.59107503
1 RavenCoin(RVN)/VES
Bs1.936305
1 RavenCoin(RVN)/CLP
$13.826652
1 RavenCoin(RVN)/PKR
Rs4.06308504
1 RavenCoin(RVN)/KZT
7.76544363
1 RavenCoin(RVN)/THB
฿0.4632789
1 RavenCoin(RVN)/TWD
NT$0.43072029
1 RavenCoin(RVN)/AED
د.إ0.05263881
1 RavenCoin(RVN)/CHF
Fr0.0114744
1 RavenCoin(RVN)/HKD
HK$0.11216226
1 RavenCoin(RVN)/AMD
֏5.48275518
1 RavenCoin(RVN)/MAD
.د.م0.12894357
1 RavenCoin(RVN)/MXN
$0.27065241
1 RavenCoin(RVN)/PLN
0.05220852
1 RavenCoin(RVN)/RON
лв0.06196176
1 RavenCoin(RVN)/SEK
kr0.13697565
1 RavenCoin(RVN)/BGN
лв0.02395281
1 RavenCoin(RVN)/HUF
Ft4.8421968
1 RavenCoin(RVN)/CZK
0.2997687
1 RavenCoin(RVN)/KWD
د.ك0.004374615
1 RavenCoin(RVN)/ILS
0.04833591
1 RavenCoin(RVN)/NOK
kr0.14615517
1 RavenCoin(RVN)/NZD
$0.02409624

RavenCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RavenCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RavenCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RavenCoin kohta

Kui palju on RavenCoin (RVN) tänapäeval väärt?
Reaalajas RVN hind USD on 0.014343 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RVN/USD hind?
Praegune hind RVN/USD on $ 0.014343. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RavenCoin turukapitalisatsioon?
RVN turukapitalisatsioon on $ 222.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RVN ringlev varu?
RVN ringlev varu on 15.48B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RVN (ATH) hind?
RVN saavutab ATH hinna summas 0.28542094 USD.
Mis oli kõigi aegade RVN madalaim (ATL) hind?
RVN nägi ATL hinda summas 0.00879405250642 USD.
Milline on RVN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RVN kauplemismaht on $ 721.70K USD.
Kas RVN sel aastal kõrgemale ka suundub?
RVN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RVN hinna ennustust.
2025-08-18 00:42:09 (UTC+8)

RavenCoin (RVN) Olulised valdkonna uudised

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RVN/USD kalkulaator

Summa

RVN
RVN
USD
USD

1 RVN = 0.014343 USD

Kauplemine: RVN

RVNUSDT
-0.36%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu