RavenCoin (RVN) reaalajas hind on $ 0.014343. Viimase 24 tunni jooksul RVN kaubeldud madalaim $ 0.013962 ja kõrgeim $ 0.014467 näitab aktiivset turu volatiivsust. RVNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28542094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00879405250642.
Lüliajalise tootluse osas on RVN muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.32% 24 tunni vältel -0.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RavenCoin (RVN) – turuteave
RavenCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 222.06M$ 721.70K 24 tunnise kauplemismahuga. RVN ringlev varu on 15.48B, mille koguvaru on 15482382648.571928. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 301.20M.
RavenCoin (RVN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RavenCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00004604
-0.32%
30 päeva
$ -0.000885
-5.82%
60 päeva
$ -0.002702
-15.86%
90 päeva
$ +0.002079
+16.95%
RavenCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris RVN muutuse $ -0.00004604 (-0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RavenCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000885 (-5.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RavenCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RVN $ -0.002702 (-15.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RavenCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002079 (+16.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.
RavenCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RavenCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RVN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RavenCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RavenCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
