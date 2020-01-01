SkyAI (SKYAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SkyAI (SKYAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SkyAI (SKYAI) teave Ametlik veebisait: https://skyai.pro Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x92aa03137385F18539301349dcfC9EbC923fFb10 Ostke SKYAI kohe!

SkyAI (SKYAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SkyAI (SKYAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.24M $ 51.24M $ 51.24M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.24M $ 51.24M $ 51.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.101 $ 0.101 $ 0.101 Kõigi aegade madalaim: $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 Praegune hind: $ 0.05124 $ 0.05124 $ 0.05124 Lisateave SkyAI (SKYAI) hinna kohta

SkyAI (SKYAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SkyAI (SKYAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKYAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKYAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKYAI tokeni tokenoomikat, avastage SKYAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SKYAI Kas olete huvitatud SkyAI (SKYAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SKYAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SKYAI MEXC-ist osta!

SkyAI (SKYAI) hinna ajalugu SKYAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SKYAI hinna ajalugu kohe!

SKYAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKYAI võiks suunduda? Meie SKYAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKYAI tokeni hinna ennustust kohe!

