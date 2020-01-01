Babylon (BABY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Babylon (BABY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Babylon (BABY) teave Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. Ametlik veebisait: http://babylon.foundation Valge raamat: http://docs.babylonlabs.io Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/babylon Ostke BABY kohe!

Babylon (BABY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Babylon (BABY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 132.88M $ 132.88M $ 132.88M Koguvaru: $ 10.30B $ 10.30B $ 10.30B Ringlev varu: $ 2.57B $ 2.57B $ 2.57B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 532.20M $ 532.20M $ 532.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 Praegune hind: $ 0.05165 $ 0.05165 $ 0.05165 Lisateave Babylon (BABY) hinna kohta

Babylon (BABY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Babylon (BABY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BABY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BABY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BABY tokeni tokenoomikat, avastage BABY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BABY Kas olete huvitatud Babylon (BABY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BABY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BABY MEXC-ist osta!

Babylon (BABY) hinna ajalugu BABY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BABY hinna ajalugu kohe!

BABY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BABY võiks suunduda? Meie BABY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BABY tokeni hinna ennustust kohe!

