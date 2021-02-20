RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

NimiRVN

KohtNo.200

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.05%

Ringlev varu15,550,307,468.47193

Maksimaalne varu21,000,000,000

Koguvaru15,550,307,468.47193

Ringluse määr0.7404%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.026499 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.28542094,2021-02-20

Madalaim hind0.00879405250642,2020-03-13

Avalik plokiahelRVN

TutvustusRavencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.