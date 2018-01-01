Terra Classic (LUNC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Terra Classic (LUNC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Terra Classic (LUNC) teave Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Ametlik veebisait: https://www.terra-classic.money Valge raamat: https://classic-docs.terra.money Plokiahela Explorer: https://finder.terra.money/classic Ostke LUNC kohe!

Terra Classic (LUNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Terra Classic (LUNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 320.78M $ 320.78M $ 320.78M Koguvaru: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T Ringlev varu: $ 5.50T $ 5.50T $ 5.50T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 378.30M $ 378.30M $ 378.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Praegune hind: $ 0.00005828 $ 0.00005828 $ 0.00005828 Lisateave Terra Classic (LUNC) hinna kohta

Terra Classic (LUNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Terra Classic (LUNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUNC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUNC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUNC tokeni tokenoomikat, avastage LUNC tokeni reaalajas hinda!

Terra Classic (LUNC) hinna ajalugu LUNC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LUNC hinna ajalugu kohe!

LUNC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUNC võiks suunduda? Meie LUNC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUNC tokeni hinna ennustust kohe!

