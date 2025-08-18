Rohkem infot ROUTE

ROUTE Hinnainfo

ROUTE Ametlik veebisait

ROUTE Tokenoomika

ROUTE Hinnaprognoos

ROUTE Ajalugu

ROUTE – ostujuhend

ROUTE-usaldusraha valuutakonverter

ROUTE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Router Protocol logo

Router Protocol hind(ROUTE)

1 ROUTE/USD reaalajas hind:

$0.00748
$0.00748$0.00748
+5.20%1D
USD
Router Protocol (ROUTE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:51:26 (UTC+8)

Router Protocol (ROUTE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00681
$ 0.00681$ 0.00681
24 h madal
$ 0.00807
$ 0.00807$ 0.00807
24 h kõrge

$ 0.00681
$ 0.00681$ 0.00681

$ 0.00807
$ 0.00807$ 0.00807

$ 0.07989256862366406
$ 0.07989256862366406$ 0.07989256862366406

$ 0.003755757650098377
$ 0.003755757650098377$ 0.003755757650098377

+7.01%

+5.20%

-8.34%

-8.34%

Router Protocol (ROUTE) reaalajas hind on $ 0.00748. Viimase 24 tunni jooksul ROUTE kaubeldud madalaim $ 0.00681 ja kõrgeim $ 0.00807 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROUTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07989256862366406 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003755757650098377.

Lüliajalise tootluse osas on ROUTE muutunud +7.01% viimase tunni jooksul, +5.20% 24 tunni vältel -8.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Router Protocol (ROUTE) – turuteave

No.1593

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

$ 69.48K
$ 69.48K$ 69.48K

$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M

452.67M
452.67M 452.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

45.26%

NONE

Router Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.39M $ 69.48K 24 tunnise kauplemismahuga. ROUTE ringlev varu on 452.67M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.48M.

Router Protocol (ROUTE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Router Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003697+5.20%
30 päeva$ -0.00028-3.61%
60 päeva$ -0.00182-19.57%
90 päeva$ -0.00311-29.37%
Router Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ROUTE muutuse $ +0.0003697 (+5.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Router Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00028 (-3.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Router Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROUTE $ -0.00182 (-19.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Router Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00311 (-29.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Router Protocol (ROUTE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Router Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Router Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Router Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ROUTE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Router Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Router Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Router Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Router Protocol (ROUTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Router Protocol (ROUTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Router Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Router Protocol hinna ennustust kohe!

Router Protocol (ROUTE) tokenoomika

Router Protocol (ROUTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROUTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Router Protocol (ROUTE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Router Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Router Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ROUTE kohalike valuutade suhtes

1 Router Protocol(ROUTE)/VND
196.8362
1 Router Protocol(ROUTE)/AUD
A$0.0113696
1 Router Protocol(ROUTE)/GBP
0.0054604
1 Router Protocol(ROUTE)/EUR
0.006358
1 Router Protocol(ROUTE)/USD
$0.00748
1 Router Protocol(ROUTE)/MYR
RM0.0314908
1 Router Protocol(ROUTE)/TRY
0.3051092
1 Router Protocol(ROUTE)/JPY
¥1.09956
1 Router Protocol(ROUTE)/ARS
ARS$9.7016348
1 Router Protocol(ROUTE)/RUB
0.5962308
1 Router Protocol(ROUTE)/INR
0.6545748
1 Router Protocol(ROUTE)/IDR
Rp120.6451444
1 Router Protocol(ROUTE)/KRW
10.3888224
1 Router Protocol(ROUTE)/PHP
0.422994
1 Router Protocol(ROUTE)/EGP
￡E.0.3609848
1 Router Protocol(ROUTE)/BRL
R$0.040392
1 Router Protocol(ROUTE)/CAD
C$0.0103224
1 Router Protocol(ROUTE)/BDT
0.9083712
1 Router Protocol(ROUTE)/NGN
11.4723752
1 Router Protocol(ROUTE)/UAH
0.3082508
1 Router Protocol(ROUTE)/VES
Bs1.0098
1 Router Protocol(ROUTE)/CLP
$7.21072
1 Router Protocol(ROUTE)/PKR
Rs2.1189344
1 Router Protocol(ROUTE)/KZT
4.0497468
1 Router Protocol(ROUTE)/THB
฿0.2422772
1 Router Protocol(ROUTE)/TWD
NT$0.2246244
1 Router Protocol(ROUTE)/AED
د.إ0.0274516
1 Router Protocol(ROUTE)/CHF
Fr0.005984
1 Router Protocol(ROUTE)/HKD
HK$0.0584936
1 Router Protocol(ROUTE)/AMD
֏2.8593048
1 Router Protocol(ROUTE)/MAD
.د.م0.0672452
1 Router Protocol(ROUTE)/MXN
$0.1411476
1 Router Protocol(ROUTE)/PLN
0.0272272
1 Router Protocol(ROUTE)/RON
лв0.0323136
1 Router Protocol(ROUTE)/SEK
kr0.071434
1 Router Protocol(ROUTE)/BGN
лв0.0124916
1 Router Protocol(ROUTE)/HUF
Ft2.525248
1 Router Protocol(ROUTE)/CZK
0.156332
1 Router Protocol(ROUTE)/KWD
د.ك0.0022814
1 Router Protocol(ROUTE)/ILS
0.0252076
1 Router Protocol(ROUTE)/NOK
kr0.0762212
1 Router Protocol(ROUTE)/NZD
$0.0125664

Router Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Router Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Router Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Router Protocol kohta

Kui palju on Router Protocol (ROUTE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROUTE hind USD on 0.00748 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROUTE/USD hind?
Praegune hind ROUTE/USD on $ 0.00748. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Router Protocol turukapitalisatsioon?
ROUTE turukapitalisatsioon on $ 3.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROUTE ringlev varu?
ROUTE ringlev varu on 452.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROUTE (ATH) hind?
ROUTE saavutab ATH hinna summas 0.07989256862366406 USD.
Mis oli kõigi aegade ROUTE madalaim (ATL) hind?
ROUTE nägi ATL hinda summas 0.003755757650098377 USD.
Milline on ROUTE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROUTE kauplemismaht on $ 69.48K USD.
Kas ROUTE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROUTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROUTE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:51:26 (UTC+8)

Router Protocol (ROUTE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ROUTE/USD kalkulaator

Summa

ROUTE
ROUTE
USD
USD

1 ROUTE = 0.00748 USD

Kauplemine: ROUTE

ROUTEUSDT
$0.00748
$0.00748$0.00748
+5.20%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu