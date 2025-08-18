Router Protocol (ROUTE) reaalajas hind on $ 0.00748. Viimase 24 tunni jooksul ROUTE kaubeldud madalaim $ 0.00681 ja kõrgeim $ 0.00807 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROUTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07989256862366406 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003755757650098377.
Lüliajalise tootluse osas on ROUTE muutunud +7.01% viimase tunni jooksul, +5.20% 24 tunni vältel -8.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Router Protocol (ROUTE) – turuteave
No.1593
$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M
$ 69.48K
$ 69.48K$ 69.48K
$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M
452.67M
452.67M 452.67M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
45.26%
NONE
Router Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.39M$ 69.48K 24 tunnise kauplemismahuga. ROUTE ringlev varu on 452.67M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.48M.
Router Protocol (ROUTE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Router Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003697
+5.20%
30 päeva
$ -0.00028
-3.61%
60 päeva
$ -0.00182
-19.57%
90 päeva
$ -0.00311
-29.37%
Router Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris ROUTE muutuse $ +0.0003697 (+5.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Router Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00028 (-3.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Router Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROUTE $ -0.00182 (-19.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Router Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00311 (-29.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Router Protocol (ROUTE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.
Router Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ROUTE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Router Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Router Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Router Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Router Protocol (ROUTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Router Protocol (ROUTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Router Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Router Protocol (ROUTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROUTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
