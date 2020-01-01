Router Protocol (ROUTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Router Protocol (ROUTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Router Protocol (ROUTE) teave Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Ametlik veebisait: https://www.routerprotocol.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9 Ostke ROUTE kohe!

Router Protocol (ROUTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Router Protocol (ROUTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 Praegune hind: $ 0.00668 $ 0.00668 $ 0.00668 Lisateave Router Protocol (ROUTE) hinna kohta

Router Protocol (ROUTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Router Protocol (ROUTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROUTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROUTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROUTE tokeni tokenoomikat, avastage ROUTE tokeni reaalajas hinda!

Router Protocol (ROUTE) hinna ajalugu ROUTE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ROUTE hinna ajalugu kohe!

ROUTE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROUTE võiks suunduda? Meie ROUTE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROUTE tokeni hinna ennustust kohe!

