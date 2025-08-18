Rohkem infot REZ

Renzo hind(REZ)

$0.013976
-1.70%1D
Renzo (REZ) reaalajas hinnagraafik
Renzo (REZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.013379
24 h madal
$ 0.014307
24 h kõrge

-0.70%

-1.70%

-7.72%

-7.72%

Renzo (REZ) reaalajas hind on $ 0.013957. Viimase 24 tunni jooksul REZ kaubeldud madalaim $ 0.013379 ja kõrgeim $ 0.014307 näitab aktiivset turu volatiivsust. REZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2638121338397925 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007039903655216518.

Lüliajalise tootluse osas on REZ muutunud -0.70% viimase tunni jooksul, -1.70% 24 tunni vältel -7.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Renzo (REZ) – turuteave

No.590

$ 50.16M
$ 1.54M
$ 139.57M
3.59B
10,000,000,000
10,000,000,000
35.93%

ETH

Renzo praegune turukapitalisatsioon on $ 50.16M $ 1.54M 24 tunnise kauplemismahuga. REZ ringlev varu on 3.59B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 139.57M.

Renzo (REZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Renzo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002417-1.70%
30 päeva$ +0.000592+4.42%
60 päeva$ +0.005167+58.78%
90 päeva$ -0.000463-3.22%
Renzo Hinnamuutus täna

Täna registreeris REZ muutuse $ -0.0002417 (-1.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Renzo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000592 (+4.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Renzo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REZ $ +0.005167 (+58.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Renzo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000463 (-3.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Renzo (REZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Renzo hinnaajaloo lehte.

Mis on Renzo (REZ)

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Renzo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Renzo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida REZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Renzo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Renzo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Renzo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Renzo (REZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Renzo (REZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Renzo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Renzo hinna ennustust kohe!

Renzo (REZ) tokenoomika

Renzo (REZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Renzo (REZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Renzo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Renzo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

REZ kohalike valuutade suhtes

Renzo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Renzo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Renzo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Renzo kohta

Kui palju on Renzo (REZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas REZ hind USD on 0.013957 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REZ/USD hind?
Praegune hind REZ/USD on $ 0.013957. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Renzo turukapitalisatsioon?
REZ turukapitalisatsioon on $ 50.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REZ ringlev varu?
REZ ringlev varu on 3.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REZ (ATH) hind?
REZ saavutab ATH hinna summas 0.2638121338397925 USD.
Mis oli kõigi aegade REZ madalaim (ATL) hind?
REZ nägi ATL hinda summas 0.007039903655216518 USD.
Milline on REZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REZ kauplemismaht on $ 1.54M USD.
Kas REZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
REZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REZ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

