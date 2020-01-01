Renzo (REZ) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Renzo (REZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Renzo (REZ) teave

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Ametlik veebisait:
https://www.renzoprotocol.com/
Valge raamat:
https://docs.renzoprotocol.com/docs
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5

Renzo (REZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Renzo (REZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 46.79M
Koguvaru:
$ 10.00B
Ringlev varu:
$ 3.59B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 130.17M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.29
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.007039903655216518
Praegune hind:
$ 0.013017
Renzo (REZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Renzo (REZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate REZ tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

REZ tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate REZ tokeni tokenoomikat, avastage REZ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REZ

Kas olete huvitatud Renzo (REZ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid REZ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Renzo (REZ) hinna ajalugu

REZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

REZ – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu REZ võiks suunduda? Meie REZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.