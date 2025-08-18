Resolv (RESOLV) reaalajas hind on $ 0.16874. Viimase 24 tunni jooksul RESOLV kaubeldud madalaim $ 0.16235 ja kõrgeim $ 0.17534 näitab aktiivset turu volatiivsust. RESOLVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4107949801739206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12886147198616313.
Lüliajalise tootluse osas on RESOLV muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -2.75% 24 tunni vältel -8.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Resolv (RESOLV) – turuteave
Resolv praegune turukapitalisatsioon on $ 48.23M$ 2.11M 24 tunnise kauplemismahuga. RESOLV ringlev varu on 285.84M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.74M.
Resolv (RESOLV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Resolv tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0047716
-2.75%
30 päeva
$ +0.01848
+12.29%
60 päeva
$ -0.04981
-22.80%
90 päeva
$ +0.11874
+237.48%
Resolv Hinnamuutus täna
Täna registreeris RESOLV muutuse $ -0.0047716 (-2.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Resolv 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01848 (+12.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Resolv 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RESOLV $ -0.04981 (-22.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Resolv 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.11874 (+237.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Resolv (RESOLV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.
Resolv hinna ennustus (USD)
Kui palju on Resolv (RESOLV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Resolv (RESOLV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Resolv nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Resolv (RESOLV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RESOLV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
