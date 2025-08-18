Rohkem infot RESOLV

Resolv hind(RESOLV)

1 RESOLV/USD reaalajas hind:

Resolv (RESOLV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:28 (UTC+8)

Resolv (RESOLV) hinna teave (USD)

Resolv (RESOLV) reaalajas hind on $ 0.16874. Viimase 24 tunni jooksul RESOLV kaubeldud madalaim $ 0.16235 ja kõrgeim $ 0.17534 näitab aktiivset turu volatiivsust. RESOLVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4107949801739206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12886147198616313.

Lüliajalise tootluse osas on RESOLV muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -2.75% 24 tunni vältel -8.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Resolv (RESOLV) – turuteave

Resolv praegune turukapitalisatsioon on $ 48.23M $ 2.11M 24 tunnise kauplemismahuga. RESOLV ringlev varu on 285.84M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.74M.

Resolv (RESOLV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Resolv tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0047716-2.75%
30 päeva$ +0.01848+12.29%
60 päeva$ -0.04981-22.80%
90 päeva$ +0.11874+237.48%
Resolv Hinnamuutus täna

Täna registreeris RESOLV muutuse $ -0.0047716 (-2.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Resolv 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01848 (+12.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Resolv 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RESOLV $ -0.04981 (-22.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Resolv 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.11874 (+237.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Resolv (RESOLV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Resolv hinnaajaloo lehte.

Mis on Resolv (RESOLV)

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Resolv on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Resolv investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RESOLV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Resolv kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Resolv ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Resolv hinna ennustus (USD)

Kui palju on Resolv (RESOLV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Resolv (RESOLV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Resolv nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Resolv hinna ennustust kohe!

Resolv (RESOLV) tokenoomika

Resolv (RESOLV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RESOLV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Resolv (RESOLV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Resolv osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Resolv osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RESOLV kohalike valuutade suhtes

Resolv ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Resolv võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Resolv ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resolv kohta

Kui palju on Resolv (RESOLV) tänapäeval väärt?
Reaalajas RESOLV hind USD on 0.16874 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RESOLV/USD hind?
Praegune hind RESOLV/USD on $ 0.16874. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Resolv turukapitalisatsioon?
RESOLV turukapitalisatsioon on $ 48.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RESOLV ringlev varu?
RESOLV ringlev varu on 285.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RESOLV (ATH) hind?
RESOLV saavutab ATH hinna summas 0.4107949801739206 USD.
Mis oli kõigi aegade RESOLV madalaim (ATL) hind?
RESOLV nägi ATL hinda summas 0.12886147198616313 USD.
Milline on RESOLV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RESOLV kauplemismaht on $ 2.11M USD.
Kas RESOLV sel aastal kõrgemale ka suundub?
RESOLV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RESOLV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

