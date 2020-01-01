Resolv (RESOLV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Resolv (RESOLV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Resolv (RESOLV) teave Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. Ametlik veebisait: https://resolv.xyz/ Valge raamat: https://docs.resolv.xyz/litepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1 Ostke RESOLV kohe!

Resolv (RESOLV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Resolv (RESOLV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 286.54M $ 286.54M $ 286.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 153.54M $ 153.54M $ 153.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.426 $ 0.426 $ 0.426 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 Praegune hind: $ 0.15354 $ 0.15354 $ 0.15354 Lisateave Resolv (RESOLV) hinna kohta

Resolv (RESOLV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Resolv (RESOLV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RESOLV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RESOLV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RESOLV tokeni tokenoomikat, avastage RESOLV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RESOLV Kas olete huvitatud Resolv (RESOLV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RESOLV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RESOLV MEXC-ist osta!

Resolv (RESOLV) hinna ajalugu RESOLV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RESOLV hinna ajalugu kohe!

RESOLV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RESOLV võiks suunduda? Meie RESOLV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RESOLV tokeni hinna ennustust kohe!

