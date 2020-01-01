Resolv (RESOLV) tokenoomika

Resolv (RESOLV) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Resolv (RESOLV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Resolv (RESOLV) teave

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Ametlik veebisait:
https://resolv.xyz/
Valge raamat:
https://docs.resolv.xyz/litepaper
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1

Resolv (RESOLV) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Resolv (RESOLV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 44.00M
$ 44.00M$ 44.00M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 286.54M
$ 286.54M$ 286.54M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 153.54M
$ 153.54M$ 153.54M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.426
$ 0.426$ 0.426
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.12886147198616313
$ 0.12886147198616313$ 0.12886147198616313
Praegune hind:
$ 0.15354
$ 0.15354$ 0.15354

Resolv (RESOLV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Resolv (RESOLV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate RESOLV tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

RESOLV tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate RESOLV tokeni tokenoomikat, avastage RESOLV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RESOLV

Kas olete huvitatud Resolv (RESOLV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RESOLV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Resolv (RESOLV) hinna ajalugu

RESOLV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

RESOLV – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu RESOLV võiks suunduda? Meie RESOLV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.