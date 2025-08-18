Rohkem infot RBT

Rubix logo

Rubix hind(RBT)

1 RBT/USD reaalajas hind:

$254.97
0.00%1D
USD
Rubix (RBT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:49:20 (UTC+8)

Rubix (RBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 254.31
24 h madal
$ 257.18
24 h kõrge

$ 254.31
$ 257.18
$ 19,006.814106982598
$ 17.65837329883529
0.00%

0.00%

-0.02%

-0.02%

Rubix (RBT) reaalajas hind on $ 254.97. Viimase 24 tunni jooksul RBT kaubeldud madalaim $ 254.31 ja kõrgeim $ 257.18 näitab aktiivset turu volatiivsust. RBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19,006.814106982598 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 17.65837329883529.

Lüliajalise tootluse osas on RBT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rubix (RBT) – turuteave

No.3731

$ 0.00
$ 72.84K
$ 13.11B
0.00
51,400,000
0
0.00%

RBT

Rubix praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 72.84K 24 tunnise kauplemismahuga. RBT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.11B.

Rubix (RBT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rubix tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -3.8-1.47%
60 päeva$ -3.98-1.54%
90 päeva$ -2.25-0.88%
Rubix Hinnamuutus täna

Täna registreeris RBT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rubix 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -3.8 (-1.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rubix 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RBT $ -3.98 (-1.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rubix 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.25 (-0.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rubix (RBT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rubix hinnaajaloo lehte.

Mis on Rubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Rubix on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rubix investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RBT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rubix kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rubix ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rubix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rubix (RBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rubix (RBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rubix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rubix hinna ennustust kohe!

Rubix (RBT) tokenoomika

Rubix (RBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rubix (RBT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rubix osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rubix osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RBT kohalike valuutade suhtes

1 Rubix(RBT)/VND
6,709,535.55
1 Rubix(RBT)/AUD
A$387.5544
1 Rubix(RBT)/GBP
186.1281
1 Rubix(RBT)/EUR
216.7245
1 Rubix(RBT)/USD
$254.97
1 Rubix(RBT)/MYR
RM1,073.4237
1 Rubix(RBT)/TRY
10,400.2263
1 Rubix(RBT)/JPY
¥37,480.59
1 Rubix(RBT)/ARS
ARS$330,698.6397
1 Rubix(RBT)/RUB
20,323.6587
1 Rubix(RBT)/INR
22,312.4247
1 Rubix(RBT)/IDR
Rp4,112,418.7791
1 Rubix(RBT)/KRW
354,122.7336
1 Rubix(RBT)/PHP
14,418.5535
1 Rubix(RBT)/EGP
￡E.12,304.8522
1 Rubix(RBT)/BRL
R$1,376.838
1 Rubix(RBT)/CAD
C$351.8586
1 Rubix(RBT)/BDT
30,963.5568
1 Rubix(RBT)/NGN
391,057.6878
1 Rubix(RBT)/UAH
10,507.3137
1 Rubix(RBT)/VES
Bs34,420.95
1 Rubix(RBT)/CLP
$245,791.08
1 Rubix(RBT)/PKR
Rs72,227.9016
1 Rubix(RBT)/KZT
138,043.3077
1 Rubix(RBT)/THB
฿8,258.4783
1 Rubix(RBT)/TWD
NT$7,656.7491
1 Rubix(RBT)/AED
د.إ935.7399
1 Rubix(RBT)/CHF
Fr203.976
1 Rubix(RBT)/HKD
HK$1,993.8654
1 Rubix(RBT)/AMD
֏97,464.8322
1 Rubix(RBT)/MAD
.د.م2,292.1803
1 Rubix(RBT)/MXN
$4,811.2839
1 Rubix(RBT)/PLN
928.0908
1 Rubix(RBT)/RON
лв1,101.4704
1 Rubix(RBT)/SEK
kr2,434.9635
1 Rubix(RBT)/BGN
лв425.7999
1 Rubix(RBT)/HUF
Ft86,077.872
1 Rubix(RBT)/CZK
5,328.873
1 Rubix(RBT)/KWD
د.ك77.76585
1 Rubix(RBT)/ILS
859.2489
1 Rubix(RBT)/NOK
kr2,598.1443
1 Rubix(RBT)/NZD
$428.3496

Rubix ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rubix võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Rubix ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rubix kohta

Kui palju on Rubix (RBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas RBT hind USD on 254.97 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RBT/USD hind?
Praegune hind RBT/USD on $ 254.97. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rubix turukapitalisatsioon?
RBT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RBT ringlev varu?
RBT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RBT (ATH) hind?
RBT saavutab ATH hinna summas 19,006.814106982598 USD.
Mis oli kõigi aegade RBT madalaim (ATL) hind?
RBT nägi ATL hinda summas 17.65837329883529 USD.
Milline on RBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RBT kauplemismaht on $ 72.84K USD.
Kas RBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
RBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RBT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:49:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

