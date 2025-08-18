Akita (AKITA) reaalajas hind on $ 0.00000006176. Viimase 24 tunni jooksul AKITA kaubeldud madalaim $ 0.00000006069 ja kõrgeim $ 0.00000007102 näitab aktiivset turu volatiivsust. AKITAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00002886 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on AKITA muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -2.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Akita (AKITA) – turuteave
No.1508
$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M
$ 57.99K
$ 57.99K$ 57.99K
$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M
68.07T
68.07T 68.07T
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000
2021-01-01 00:00:00
ETH
Akita praegune turukapitalisatsioon on $ 4.20M$ 57.99K 24 tunnise kauplemismahuga. AKITA ringlev varu on 68.07T, mille koguvaru on 100000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Akita (AKITA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Akita tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000003041
-0.49%
30 päeva
$ +0.000000003
+5.10%
60 päeva
$ +0.00000001514
+32.47%
90 päeva
$ -0.0000000013
-2.07%
Akita Hinnamuutus täna
Täna registreeris AKITA muutuse $ -0.0000000003041 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Akita 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000003 (+5.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Akita 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AKITA $ +0.00000001514 (+32.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Akita 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000013 (-2.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Akita (AKITA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..
Akita on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Akita investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AKITA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Akita kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Akita ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Akita hinna ennustus (USD)
Kui palju on Akita (AKITA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Akita (AKITA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Akita nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Akita (AKITA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKITA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Akita (AKITA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Akita osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Akita osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.