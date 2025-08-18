Ontology Token (ONT) reaalajas hind on $ 0.1419. Viimase 24 tunni jooksul ONT kaubeldud madalaim $ 0.1369 ja kõrgeim $ 0.1431 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.176600456237793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1058056271007376.
Lüliajalise tootluse osas on ONT muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel -2.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ontology Token (ONT) – turuteave
Ontology Token praegune turukapitalisatsioon on $ 129.80M$ 554.67K 24 tunnise kauplemismahuga. ONT ringlev varu on 914.70M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 141.90M.
Ontology Token (ONT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ontology Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0009
-0.63%
30 päeva
$ -0.0127
-8.22%
60 päeva
$ +0.0207
+17.07%
90 päeva
$ -0.0093
-6.16%
Ontology Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris ONT muutuse $ -0.0009 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ontology Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0127 (-8.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ontology Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONT $ +0.0207 (+17.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ontology Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0093 (-6.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.
Ontology Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ontology Token (ONT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ontology Token (ONT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ontology Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ontology Token (ONT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
