Ontology Token (ONT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:35:16 (UTC+8)

Ontology Token (ONT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1369
$ 0.1369$ 0.1369
24 h madal
$ 0.1431
$ 0.1431$ 0.1431
24 h kõrge

$ 0.1369
$ 0.1369$ 0.1369

$ 0.1431
$ 0.1431$ 0.1431

$ 11.176600456237793
$ 11.176600456237793$ 11.176600456237793

$ 0.1058056271007376
$ 0.1058056271007376$ 0.1058056271007376

-0.22%

-0.63%

-2.01%

-2.01%

Ontology Token (ONT) reaalajas hind on $ 0.1419. Viimase 24 tunni jooksul ONT kaubeldud madalaim $ 0.1369 ja kõrgeim $ 0.1431 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.176600456237793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1058056271007376.

Lüliajalise tootluse osas on ONT muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel -2.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ontology Token (ONT) – turuteave

No.322

$ 129.80M
$ 129.80M$ 129.80M

$ 554.67K
$ 554.67K$ 554.67K

$ 141.90M
$ 141.90M$ 141.90M

914.70M
914.70M 914.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

91.46%

2018-02-26 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

ONT

ONT praegune turukapitalisatsioon on $ 129.80M $ 554.67K 24 tunnise kauplemismahuga. ONT ringlev varu on 914.70M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 141.90M.

Ontology Token (ONT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ontology Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0009-0.63%
30 päeva$ -0.0127-8.22%
60 päeva$ +0.0207+17.07%
90 päeva$ -0.0093-6.16%
Ontology Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ONT muutuse $ -0.0009 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ontology Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0127 (-8.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ontology Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONT $ +0.0207 (+17.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ontology Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0093 (-6.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ontology Token (ONT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ontology Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ontology Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ONT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ontology Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ontology Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ontology Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ontology Token (ONT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ontology Token (ONT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ontology Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ontology Token hinna ennustust kohe!

Ontology Token (ONT) tokenoomika

Ontology Token (ONT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ontology Token (ONT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ontology Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ontology Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ONT kohalike valuutade suhtes

1 Ontology Token(ONT)/VND
3,734.0985
1 Ontology Token(ONT)/AUD
A$0.215688
1 Ontology Token(ONT)/GBP
0.103587
1 Ontology Token(ONT)/EUR
0.120615
1 Ontology Token(ONT)/USD
$0.1419
1 Ontology Token(ONT)/MYR
RM0.597399
1 Ontology Token(ONT)/TRY
5.788101
1 Ontology Token(ONT)/JPY
¥20.8593
1 Ontology Token(ONT)/ARS
ARS$184.045719
1 Ontology Token(ONT)/RUB
11.310849
1 Ontology Token(ONT)/INR
12.417669
1 Ontology Token(ONT)/IDR
Rp2,288.709357
1 Ontology Token(ONT)/KRW
197.082072
1 Ontology Token(ONT)/PHP
8.024445
1 Ontology Token(ONT)/EGP
￡E.6.848094
1 Ontology Token(ONT)/BRL
R$0.76626
1 Ontology Token(ONT)/CAD
C$0.195822
1 Ontology Token(ONT)/BDT
17.232336
1 Ontology Token(ONT)/NGN
217.637706
1 Ontology Token(ONT)/UAH
5.847699
1 Ontology Token(ONT)/VES
Bs19.1565
1 Ontology Token(ONT)/CLP
$136.7916
1 Ontology Token(ONT)/PKR
Rs40.197432
1 Ontology Token(ONT)/KZT
76.826079
1 Ontology Token(ONT)/THB
฿4.58337
1 Ontology Token(ONT)/TWD
NT$4.261257
1 Ontology Token(ONT)/AED
د.إ0.520773
1 Ontology Token(ONT)/CHF
Fr0.11352
1 Ontology Token(ONT)/HKD
HK$1.109658
1 Ontology Token(ONT)/AMD
֏54.242694
1 Ontology Token(ONT)/MAD
.د.م1.275681
1 Ontology Token(ONT)/MXN
$2.677653
1 Ontology Token(ONT)/PLN
0.516516
1 Ontology Token(ONT)/RON
лв0.613008
1 Ontology Token(ONT)/SEK
kr1.355145
1 Ontology Token(ONT)/BGN
лв0.236973
1 Ontology Token(ONT)/HUF
Ft47.90544
1 Ontology Token(ONT)/CZK
2.96571
1 Ontology Token(ONT)/KWD
د.ك0.0432795
1 Ontology Token(ONT)/ILS
0.478203
1 Ontology Token(ONT)/NOK
kr1.445961
1 Ontology Token(ONT)/NZD
$0.238392

Ontology Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ontology Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ontology Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ontology Token kohta

Kui palju on Ontology Token (ONT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONT hind USD on 0.1419 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONT/USD hind?
Praegune hind ONT/USD on $ 0.1419. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ontology Token turukapitalisatsioon?
ONT turukapitalisatsioon on $ 129.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONT ringlev varu?
ONT ringlev varu on 914.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONT (ATH) hind?
ONT saavutab ATH hinna summas 11.176600456237793 USD.
Mis oli kõigi aegade ONT madalaim (ATL) hind?
ONT nägi ATL hinda summas 0.1058056271007376 USD.
Milline on ONT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONT kauplemismaht on $ 554.67K USD.
Kas ONT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONT hinna ennustust.
Ontology Token (ONT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

