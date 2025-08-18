Mis on Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Raydium kohta Kui palju on Raydium (RAY) tänapäeval väärt? Reaalajas RAY hind USD on 3.658 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RAY/USD hind? $ 3.658 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Raydium turukapitalisatsioon? RAY turukapitalisatsioon on $ 980.65M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RAY ringlev varu? RAY ringlev varu on 268.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAY (ATH) hind? RAY saavutab ATH hinna summas 16.93301586 USD . Mis oli kõigi aegade RAY madalaim (ATL) hind? RAY nägi ATL hinda summas 0.13434154340043583 USD . Milline on RAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RAY kauplemismaht on $ 4.73M USD . Kas RAY sel aastal kõrgemale ka suundub? RAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAY hinna ennustust

Raydium (RAY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

