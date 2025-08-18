Rohkem infot RAY

Raydium hind(RAY)

$3.662
-3.09%1D
Raydium (RAY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:58:56 (UTC+8)

Raydium (RAY) hinna teave (USD)

$ 3.529
24 h madal
$ 3.822
24 h kõrge

$ 3.529
$ 3.822
$ 16.93301586
$ 0.13434154340043583
-1.17%

-3.09%

+8.28%

+8.28%

Raydium (RAY) reaalajas hind on $ 3.658. Viimase 24 tunni jooksul RAY kaubeldud madalaim $ 3.529 ja kõrgeim $ 3.822 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.93301586 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.13434154340043583.

Lüliajalise tootluse osas on RAY muutunud -1.17% viimase tunni jooksul, -3.09% 24 tunni vältel +8.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Raydium (RAY) – turuteave

$ 980.65M
$ 4.73M
$ 2.03B
268.08M
555,000,000
554,998,334.1617
48.30%

0.02%

SOL

Raydium praegune turukapitalisatsioon on $ 980.65M $ 4.73M 24 tunnise kauplemismahuga. RAY ringlev varu on 268.08M, mille koguvaru on 554998334.1617. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.03B.

Raydium (RAY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Raydium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.11676-3.09%
30 päeva$ +0.85+30.27%
60 päeva$ +1.655+82.62%
90 päeva$ +0.503+15.94%
Raydium Hinnamuutus täna

Täna registreeris RAY muutuse $ -0.11676 (-3.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Raydium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.85 (+30.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Raydium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RAY $ +1.655 (+82.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Raydium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.503 (+15.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Raydium (RAY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Raydium hinnaajaloo lehte.

Mis on Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Raydium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RAY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Raydium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Raydium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Raydium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Raydium (RAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Raydium (RAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Raydium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Raydium hinna ennustust kohe!

Raydium (RAY) tokenoomika

Raydium (RAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Raydium (RAY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Raydium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Raydium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RAY kohalike valuutade suhtes

Raydium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Raydium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Raydium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Raydium kohta

Kui palju on Raydium (RAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas RAY hind USD on 3.658 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RAY/USD hind?
Praegune hind RAY/USD on $ 3.658. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Raydium turukapitalisatsioon?
RAY turukapitalisatsioon on $ 980.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RAY ringlev varu?
RAY ringlev varu on 268.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAY (ATH) hind?
RAY saavutab ATH hinna summas 16.93301586 USD.
Mis oli kõigi aegade RAY madalaim (ATL) hind?
RAY nägi ATL hinda summas 0.13434154340043583 USD.
Milline on RAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RAY kauplemismaht on $ 4.73M USD.
Kas RAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
RAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:58:56 (UTC+8)

Raydium (RAY) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

