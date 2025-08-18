Raydium (RAY) reaalajas hind on $ 3.658. Viimase 24 tunni jooksul RAY kaubeldud madalaim $ 3.529 ja kõrgeim $ 3.822 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.93301586 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.13434154340043583.
Lüliajalise tootluse osas on RAY muutunud -1.17% viimase tunni jooksul, -3.09% 24 tunni vältel +8.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Raydium (RAY) – turuteave
Raydium praegune turukapitalisatsioon on $ 980.65M$ 4.73M 24 tunnise kauplemismahuga. RAY ringlev varu on 268.08M, mille koguvaru on 554998334.1617. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.03B.
Raydium (RAY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Raydium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.11676
-3.09%
30 päeva
$ +0.85
+30.27%
60 päeva
$ +1.655
+82.62%
90 päeva
$ +0.503
+15.94%
Raydium Hinnamuutus täna
Täna registreeris RAY muutuse $ -0.11676 (-3.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Raydium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.85 (+30.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Raydium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RAY $ +1.655 (+82.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Raydium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.503 (+15.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Raydium (RAY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.
