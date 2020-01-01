Raydium (RAY) tokenoomika
Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.
Raydium (RAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Raydium (RAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Raydium (RAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Raydium (RAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate RAY tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
RAY tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate RAY tokeni tokenoomikat, avastage RAY tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust RAY
Kas olete huvitatud Raydium (RAY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RAY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
Raydium (RAY) hinna ajalugu
RAY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
RAY – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu RAY võiks suunduda? Meie RAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
