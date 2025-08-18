VVV (VVV) reaalajas hind on $ 3.934. Viimase 24 tunni jooksul VVV kaubeldud madalaim $ 3.447 ja kõrgeim $ 3.964 näitab aktiivset turu volatiivsust. VVVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.454771734480946 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5132534272823827.
Lüliajalise tootluse osas on VVV muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +2.53% 24 tunni vältel +31.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VVV (VVV) – turuteave
No.332
$ 130.49M
$ 155.12K
$ 292.44M
33.17M
74,337,690.18410017
BASE
VVV praegune turukapitalisatsioon on $ 130.49M$ 155.12K 24 tunnise kauplemismahuga. VVV ringlev varu on 33.17M, mille koguvaru on 74337690.18410017. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
VVV (VVV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VVV tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.09698
+2.53%
30 päeva
$ +0.77
+24.33%
60 päeva
$ +1.117
+39.65%
90 päeva
$ +0.334
+9.27%
VVV Hinnamuutus täna
Täna registreeris VVV muutuse $ +0.09698 (+2.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VVV 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.77 (+24.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VVV 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VVV $ +1.117 (+39.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VVV 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.334 (+9.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VVV (VVV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.
VVV on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VVV investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VVV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VVV kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VVV ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VVV hinna ennustus (USD)
Kui palju on VVV (VVV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VVV (VVV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VVV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VVV (VVV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VVV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VVV (VVV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VVV osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VVV osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
