1 VVV/USD reaalajas hind:

$3.93
$3.93
+2.53%1D
USD
VVV (VVV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:25:16 (UTC+8)

VVV (VVV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.447
$ 3.447
24 h madal
$ 3.964
$ 3.964
24 h kõrge

$ 3.447
$ 3.447

$ 3.964
$ 3.964

$ 22.454771734480946
$ 22.454771734480946

$ 0.5132534272823827
$ 0.5132534272823827

+0.48%

+2.53%

+31.00%

+31.00%

VVV (VVV) reaalajas hind on $ 3.934. Viimase 24 tunni jooksul VVV kaubeldud madalaim $ 3.447 ja kõrgeim $ 3.964 näitab aktiivset turu volatiivsust. VVVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.454771734480946 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5132534272823827.

Lüliajalise tootluse osas on VVV muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +2.53% 24 tunni vältel +31.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VVV (VVV) – turuteave

No.332

$ 130.49M
$ 130.49M

$ 155.12K
$ 155.12K

$ 292.44M
$ 292.44M

33.17M
33.17M

74,337,690.18410017
74,337,690.18410017

BASE

VVV praegune turukapitalisatsioon on $ 130.49M $ 155.12K 24 tunnise kauplemismahuga. VVV ringlev varu on 33.17M, mille koguvaru on 74337690.18410017. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

VVV (VVV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VVV tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.09698+2.53%
30 päeva$ +0.77+24.33%
60 päeva$ +1.117+39.65%
90 päeva$ +0.334+9.27%
VVV Hinnamuutus täna

Täna registreeris VVV muutuse $ +0.09698 (+2.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VVV 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.77 (+24.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VVV 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VVV $ +1.117 (+39.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VVV 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.334 (+9.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VVV (VVV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VVV hinnaajaloo lehte.

Mis on VVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

VVV on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VVV investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VVV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VVV kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VVV ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VVV hinna ennustus (USD)

Kui palju on VVV (VVV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VVV (VVV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VVV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VVV hinna ennustust kohe!

VVV (VVV) tokenoomika

VVV (VVV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VVV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VVV (VVV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VVV osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VVV osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VVV kohalike valuutade suhtes

1 VVV(VVV)/VND
103,523.21
1 VVV(VVV)/AUD
A$6.01902
1 VVV(VVV)/GBP
2.87182
1 VVV(VVV)/EUR
3.3439
1 VVV(VVV)/USD
$3.934
1 VVV(VVV)/MYR
RM16.56214
1 VVV(VVV)/TRY
160.7039
1 VVV(VVV)/JPY
¥578.298
1 VVV(VVV)/ARS
ARS$5,095.82822
1 VVV(VVV)/RUB
313.30376
1 VVV(VVV)/INR
344.26434
1 VVV(VVV)/IDR
Rp63,451.60402
1 VVV(VVV)/KRW
5,463.85392
1 VVV(VVV)/PHP
222.4677
1 VVV(VVV)/EGP
￡E.189.65814
1 VVV(VVV)/BRL
R$21.2436
1 VVV(VVV)/CAD
C$5.42892
1 VVV(VVV)/BDT
477.74496
1 VVV(VVV)/NGN
6,033.73316
1 VVV(VVV)/UAH
162.12014
1 VVV(VVV)/VES
Bs531.09
1 VVV(VVV)/CLP
$3,792.376
1 VVV(VVV)/PKR
Rs1,114.42352
1 VVV(VVV)/KZT
2,129.90694
1 VVV(VVV)/THB
฿127.30424
1 VVV(VVV)/TWD
NT$118.13802
1 VVV(VVV)/AED
د.إ14.43778
1 VVV(VVV)/CHF
Fr3.1472
1 VVV(VVV)/HKD
HK$30.76388
1 VVV(VVV)/AMD
֏1,503.81084
1 VVV(VVV)/MAD
.د.م35.36666
1 VVV(VVV)/MXN
$73.68382
1 VVV(VVV)/PLN
14.28042
1 VVV(VVV)/RON
лв16.99488
1 VVV(VVV)/SEK
kr37.53036
1 VVV(VVV)/BGN
лв6.56978
1 VVV(VVV)/HUF
Ft1,327.25292
1 VVV(VVV)/CZK
82.25994
1 VVV(VVV)/KWD
د.ك1.19987
1 VVV(VVV)/ILS
13.25758
1 VVV(VVV)/NOK
kr39.96944
1 VVV(VVV)/NZD
$6.60912

VVV ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VVV võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse VVV ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VVV kohta

Kui palju on VVV (VVV) tänapäeval väärt?
Reaalajas VVV hind USD on 3.934 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VVV/USD hind?
Praegune hind VVV/USD on $ 3.934. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VVV turukapitalisatsioon?
VVV turukapitalisatsioon on $ 130.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VVV ringlev varu?
VVV ringlev varu on 33.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VVV (ATH) hind?
VVV saavutab ATH hinna summas 22.454771734480946 USD.
Mis oli kõigi aegade VVV madalaim (ATL) hind?
VVV nägi ATL hinda summas 0.5132534272823827 USD.
Milline on VVV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VVV kauplemismaht on $ 155.12K USD.
Kas VVV sel aastal kõrgemale ka suundub?
VVV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VVV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:25:16 (UTC+8)

VVV (VVV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VVV/USD kalkulaator

Summa

VVV
VVV
USD
USD

1 VVV = 3.934 USD

Kauplemine: VVV

VVVUSDT
$3.93
$3.93
+2.50%

