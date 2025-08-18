SuperRare (RARE) reaalajas hind on $ 0.05619. Viimase 24 tunni jooksul RARE kaubeldud madalaim $ 0.05569 ja kõrgeim $ 0.05754 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.7891566628107833 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04180605179627959.
Lüliajalise tootluse osas on RARE muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -8.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SuperRare (RARE) – turuteave
$ 46.32M
$ 1.01M
$ 56.19M
824.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
82.43%
ETH
SuperRare praegune turukapitalisatsioon on $ 46.32M$ 1.01M 24 tunnise kauplemismahuga. RARE ringlev varu on 824.36M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.19M.
SuperRare (RARE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SuperRare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000995
-1.73%
30 päeva
$ -0.00483
-7.92%
60 päeva
$ +0.00574
+11.37%
90 päeva
$ -0.00696
-11.03%
SuperRare Hinnamuutus täna
Täna registreeris RARE muutuse $ -0.000995 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SuperRare 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00483 (-7.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SuperRare 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RARE $ +0.00574 (+11.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SuperRare 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00696 (-11.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SuperRare (RARE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.
SuperRare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SuperRare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RARE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SuperRare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SuperRare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SuperRare hinna ennustus (USD)
Kui palju on SuperRare (RARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SuperRare (RARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SuperRare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SuperRare (RARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SuperRare (RARE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SuperRare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SuperRare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.