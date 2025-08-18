Rohkem infot RARE

RARE Hinnainfo

RARE Valge raamat

RARE Ametlik veebisait

RARE Tokenoomika

RARE Hinnaprognoos

RARE Ajalugu

RARE – ostujuhend

RARE-usaldusraha valuutakonverter

RARE Hetketurg

RARE USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SuperRare logo

SuperRare hind(RARE)

1 RARE/USD reaalajas hind:

$0.05619
$0.05619$0.05619
-1.74%1D
USD
SuperRare (RARE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:02 (UTC+8)

SuperRare (RARE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05569
$ 0.05569$ 0.05569
24 h madal
$ 0.05754
$ 0.05754$ 0.05754
24 h kõrge

$ 0.05569
$ 0.05569$ 0.05569

$ 0.05754
$ 0.05754$ 0.05754

$ 3.7891566628107833
$ 3.7891566628107833$ 3.7891566628107833

$ 0.04180605179627959
$ 0.04180605179627959$ 0.04180605179627959

-0.38%

-1.73%

-8.52%

-8.52%

SuperRare (RARE) reaalajas hind on $ 0.05619. Viimase 24 tunni jooksul RARE kaubeldud madalaim $ 0.05569 ja kõrgeim $ 0.05754 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.7891566628107833 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04180605179627959.

Lüliajalise tootluse osas on RARE muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -8.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SuperRare (RARE) – turuteave

No.609

$ 46.32M
$ 46.32M$ 46.32M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 56.19M
$ 56.19M$ 56.19M

824.36M
824.36M 824.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

82.43%

ETH

SuperRare praegune turukapitalisatsioon on $ 46.32M $ 1.01M 24 tunnise kauplemismahuga. RARE ringlev varu on 824.36M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.19M.

SuperRare (RARE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SuperRare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000995-1.73%
30 päeva$ -0.00483-7.92%
60 päeva$ +0.00574+11.37%
90 päeva$ -0.00696-11.03%
SuperRare Hinnamuutus täna

Täna registreeris RARE muutuse $ -0.000995 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SuperRare 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00483 (-7.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SuperRare 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RARE $ +0.00574 (+11.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SuperRare 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00696 (-11.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SuperRare (RARE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SuperRare hinnaajaloo lehte.

Mis on SuperRare (RARE)

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

SuperRare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SuperRare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RARE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SuperRare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SuperRare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SuperRare hinna ennustus (USD)

Kui palju on SuperRare (RARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SuperRare (RARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SuperRare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SuperRare hinna ennustust kohe!

SuperRare (RARE) tokenoomika

SuperRare (RARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SuperRare (RARE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SuperRare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SuperRare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RARE kohalike valuutade suhtes

1 SuperRare(RARE)/VND
1,478.63985
1 SuperRare(RARE)/AUD
A$0.0859707
1 SuperRare(RARE)/GBP
0.0410187
1 SuperRare(RARE)/EUR
0.0477615
1 SuperRare(RARE)/USD
$0.05619
1 SuperRare(RARE)/MYR
RM0.2365599
1 SuperRare(RARE)/TRY
2.2919901
1 SuperRare(RARE)/JPY
¥8.25993
1 SuperRare(RARE)/ARS
ARS$72.7845927
1 SuperRare(RARE)/RUB
4.4755335
1 SuperRare(RARE)/INR
4.9171869
1 SuperRare(RARE)/IDR
Rp906.2901957
1 SuperRare(RARE)/KRW
78.0411672
1 SuperRare(RARE)/PHP
3.1775445
1 SuperRare(RARE)/EGP
￡E.2.7094818
1 SuperRare(RARE)/BRL
R$0.303426
1 SuperRare(RARE)/CAD
C$0.0775422
1 SuperRare(RARE)/BDT
6.8237136
1 SuperRare(RARE)/NGN
86.1808506
1 SuperRare(RARE)/UAH
2.3155899
1 SuperRare(RARE)/VES
Bs7.58565
1 SuperRare(RARE)/CLP
$54.16716
1 SuperRare(RARE)/PKR
Rs15.9175032
1 SuperRare(RARE)/KZT
30.4218279
1 SuperRare(RARE)/THB
฿1.8183084
1 SuperRare(RARE)/TWD
NT$1.6873857
1 SuperRare(RARE)/AED
د.إ0.2062173
1 SuperRare(RARE)/CHF
Fr0.044952
1 SuperRare(RARE)/HKD
HK$0.4394058
1 SuperRare(RARE)/AMD
֏21.4791894
1 SuperRare(RARE)/MAD
.د.م0.5051481
1 SuperRare(RARE)/MXN
$1.0524387
1 SuperRare(RARE)/PLN
0.2039697
1 SuperRare(RARE)/RON
лв0.2427408
1 SuperRare(RARE)/SEK
kr0.5354907
1 SuperRare(RARE)/BGN
лв0.0938373
1 SuperRare(RARE)/HUF
Ft18.9573822
1 SuperRare(RARE)/CZK
1.1749329
1 SuperRare(RARE)/KWD
د.ك0.01713795
1 SuperRare(RARE)/ILS
0.1893603
1 SuperRare(RARE)/NOK
kr0.5708904
1 SuperRare(RARE)/NZD
$0.0943992

SuperRare ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SuperRare võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SuperRare ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SuperRare kohta

Kui palju on SuperRare (RARE) tänapäeval väärt?
Reaalajas RARE hind USD on 0.05619 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RARE/USD hind?
Praegune hind RARE/USD on $ 0.05619. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SuperRare turukapitalisatsioon?
RARE turukapitalisatsioon on $ 46.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RARE ringlev varu?
RARE ringlev varu on 824.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RARE (ATH) hind?
RARE saavutab ATH hinna summas 3.7891566628107833 USD.
Mis oli kõigi aegade RARE madalaim (ATL) hind?
RARE nägi ATL hinda summas 0.04180605179627959 USD.
Milline on RARE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RARE kauplemismaht on $ 1.01M USD.
Kas RARE sel aastal kõrgemale ka suundub?
RARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RARE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:02 (UTC+8)

SuperRare (RARE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RARE/USD kalkulaator

Summa

RARE
RARE
USD
USD

1 RARE = 0.05619 USD

Kauplemine: RARE

RAREUSDT
$0.05619
$0.05619$0.05619
-1.76%
RAREUSDC
$0.05628
$0.05628$0.05628
-1.65%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu