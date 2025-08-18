Rohkem infot RAI

1 RAI/USD reaalajas hind:

$0.5183
$0.5183
-1.76%1D
USD
Reploy (RAI) reaalajas hinnagraafik
Reploy (RAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4882
$ 0.4882
24 h madal
$ 0.5429
$ 0.5429
24 h kõrge

$ 0.4882
$ 0.4882

$ 0.5429
$ 0.5429

$ 13.719960835270252
$ 13.719960835270252

$ 0.12122974029812877
$ 0.12122974029812877

-0.50%

-1.76%

-7.64%

-7.64%

Reploy (RAI) reaalajas hind on $ 0.5261. Viimase 24 tunni jooksul RAI kaubeldud madalaim $ 0.4882 ja kõrgeim $ 0.5429 näitab aktiivset turu volatiivsust. RAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.719960835270252 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12122974029812877.

Lüliajalise tootluse osas on RAI muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel -7.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reploy (RAI) – turuteave

No.1422

$ 5.26M
$ 5.26M

$ 63.84K
$ 63.84K

$ 5.26M
$ 5.26M

10.00M
10.00M

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

100.00%

ETH

Reploy praegune turukapitalisatsioon on $ 5.26M $ 63.84K 24 tunnise kauplemismahuga. RAI ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.26M.

Reploy (RAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Reploy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.009286-1.76%
30 päeva$ -0.29-35.54%
60 päeva$ -0.0248-4.51%
90 päeva$ -0.7958-60.21%
Reploy Hinnamuutus täna

Täna registreeris RAI muutuse $ -0.009286 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Reploy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.29 (-35.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Reploy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RAI $ -0.0248 (-4.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Reploy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.7958 (-60.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Reploy (RAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Reploy hinnaajaloo lehte.

Mis on Reploy (RAI)

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

Reploy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reploy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Reploy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Reploy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Reploy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reploy (RAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reploy (RAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reploy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reploy hinna ennustust kohe!

Reploy (RAI) tokenoomika

Reploy (RAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Reploy (RAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Reploy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Reploy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RAI kohalike valuutade suhtes

1 Reploy(RAI)/VND
13,844.3215
1 Reploy(RAI)/AUD
A$0.799672
1 Reploy(RAI)/GBP
0.384053
1 Reploy(RAI)/EUR
0.447185
1 Reploy(RAI)/USD
$0.5261
1 Reploy(RAI)/MYR
RM2.214881
1 Reploy(RAI)/TRY
21.459619
1 Reploy(RAI)/JPY
¥77.3367
1 Reploy(RAI)/ARS
ARS$682.356961
1 Reploy(RAI)/RUB
41.935431
1 Reploy(RAI)/INR
46.039011
1 Reploy(RAI)/IDR
Rp8,485.482683
1 Reploy(RAI)/KRW
730.689768
1 Reploy(RAI)/PHP
29.750955
1 Reploy(RAI)/EGP
￡E.25.389586
1 Reploy(RAI)/BRL
R$2.84094
1 Reploy(RAI)/CAD
C$0.726018
1 Reploy(RAI)/BDT
63.889584
1 Reploy(RAI)/NGN
806.900614
1 Reploy(RAI)/UAH
21.680581
1 Reploy(RAI)/VES
Bs71.0235
1 Reploy(RAI)/CLP
$507.1604
1 Reploy(RAI)/PKR
Rs149.033608
1 Reploy(RAI)/KZT
284.835801
1 Reploy(RAI)/THB
฿16.99303
1 Reploy(RAI)/TWD
NT$15.798783
1 Reploy(RAI)/AED
د.إ1.930787
1 Reploy(RAI)/CHF
Fr0.42088
1 Reploy(RAI)/HKD
HK$4.114102
1 Reploy(RAI)/AMD
֏201.106986
1 Reploy(RAI)/MAD
.د.م4.729639
1 Reploy(RAI)/MXN
$9.927507
1 Reploy(RAI)/PLN
1.915004
1 Reploy(RAI)/RON
лв2.272752
1 Reploy(RAI)/SEK
kr5.024255
1 Reploy(RAI)/BGN
лв0.878587
1 Reploy(RAI)/HUF
Ft177.61136
1 Reploy(RAI)/CZK
10.99549
1 Reploy(RAI)/KWD
د.ك0.1604605
1 Reploy(RAI)/ILS
1.772957
1 Reploy(RAI)/NOK
kr5.360959
1 Reploy(RAI)/NZD
$0.883848

Reploy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Reploy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Reploy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reploy kohta

Kui palju on Reploy (RAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas RAI hind USD on 0.5261 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RAI/USD hind?
Praegune hind RAI/USD on $ 0.5261. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reploy turukapitalisatsioon?
RAI turukapitalisatsioon on $ 5.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RAI ringlev varu?
RAI ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAI (ATH) hind?
RAI saavutab ATH hinna summas 13.719960835270252 USD.
Mis oli kõigi aegade RAI madalaim (ATL) hind?
RAI nägi ATL hinda summas 0.12122974029812877 USD.
Milline on RAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RAI kauplemismaht on $ 63.84K USD.
Kas RAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
RAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAI hinna ennustust.
