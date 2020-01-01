Reploy (RAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Reploy (RAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Reploy (RAI) teave Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Ametlik veebisait: https://www.reploy.ai/ Valge raamat: https://www.reploy.ai/docs Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Ostke RAI kohe!

Reploy (RAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Reploy (RAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 14 $ 14 $ 14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 Praegune hind: $ 0.4638 $ 0.4638 $ 0.4638 Lisateave Reploy (RAI) hinna kohta

Reploy (RAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Reploy (RAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAI tokeni tokenoomikat, avastage RAI tokeni reaalajas hinda!

Reploy (RAI) hinna ajalugu RAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RAI hinna ajalugu kohe!

RAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAI võiks suunduda? Meie RAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAI tokeni hinna ennustust kohe!

