1 QUAI/USD reaalajas hind:

$0.0386
+3.93%1D
USD
QUAI (QUAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:18 (UTC+8)

QUAI (QUAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03535
24 h madal
$ 0.03961
24 h kõrge

$ 0.03535
$ 0.03961
$ 0.36397187462317904
$ 0.03613503822756599
+6.33%

+3.93%

-21.20%

-21.20%

QUAI (QUAI) reaalajas hind on $ 0.0386. Viimase 24 tunni jooksul QUAI kaubeldud madalaim $ 0.03535 ja kõrgeim $ 0.03961 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.36397187462317904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03613503822756599.

Lüliajalise tootluse osas on QUAI muutunud +6.33% viimase tunni jooksul, +3.93% 24 tunni vältel -21.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QUAI (QUAI) – turuteave

No.3537

$ 0.00
$ 179.98K
$ 115.80M
0.00
3,000,000,000
QUAI

QUAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 179.98K 24 tunnise kauplemismahuga. QUAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

QUAI (QUAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse QUAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0014596+3.93%
30 päeva$ -0.01473-27.63%
60 päeva$ -0.02554-39.82%
90 päeva$ -0.04585-54.30%
QUAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris QUAI muutuse $ +0.0014596 (+3.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

QUAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01473 (-27.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

QUAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QUAI $ -0.02554 (-39.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

QUAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04585 (-54.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada QUAI (QUAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe QUAI hinnaajaloo lehte.

Mis on QUAI (QUAI)

Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.

QUAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie QUAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QUAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse QUAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie QUAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

QUAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on QUAI (QUAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QUAI (QUAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QUAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QUAI hinna ennustust kohe!

QUAI (QUAI) tokenoomika

QUAI (QUAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

QUAI (QUAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas QUAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust QUAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QUAI kohalike valuutade suhtes

QUAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest QUAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse QUAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QUAI kohta

Kui palju on QUAI (QUAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUAI hind USD on 0.0386 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUAI/USD hind?
Praegune hind QUAI/USD on $ 0.0386. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QUAI turukapitalisatsioon?
QUAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUAI ringlev varu?
QUAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUAI (ATH) hind?
QUAI saavutab ATH hinna summas 0.36397187462317904 USD.
Mis oli kõigi aegade QUAI madalaim (ATL) hind?
QUAI nägi ATL hinda summas 0.03613503822756599 USD.
Milline on QUAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUAI kauplemismaht on $ 179.98K USD.
Kas QUAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:18 (UTC+8)

QUAI (QUAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

