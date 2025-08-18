QUAI (QUAI) reaalajas hind on $ 0.0386. Viimase 24 tunni jooksul QUAI kaubeldud madalaim $ 0.03535 ja kõrgeim $ 0.03961 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.36397187462317904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03613503822756599.
Lüliajalise tootluse osas on QUAI muutunud +6.33% viimase tunni jooksul, +3.93% 24 tunni vältel -21.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
QUAI (QUAI) – turuteave
QUAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 179.98K 24 tunnise kauplemismahuga. QUAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
QUAI (QUAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse QUAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0014596
+3.93%
30 päeva
$ -0.01473
-27.63%
60 päeva
$ -0.02554
-39.82%
90 päeva
$ -0.04585
-54.30%
QUAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris QUAI muutuse $ +0.0014596 (+3.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
QUAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01473 (-27.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
QUAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QUAI $ -0.02554 (-39.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
QUAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04585 (-54.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada QUAI (QUAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.
