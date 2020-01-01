QUAI (QUAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QUAI (QUAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QUAI (QUAI) teave Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security. Ametlik veebisait: https://qu.ai/ Valge raamat: https://qu.ai/litepaper Plokiahela Explorer: https://quaiscan.io Ostke QUAI kohe!

QUAI (QUAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QUAI (QUAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 109.77M $ 109.77M $ 109.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3676 $ 0.3676 $ 0.3676 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03467035382296019 $ 0.03467035382296019 $ 0.03467035382296019 Praegune hind: $ 0.03659 $ 0.03659 $ 0.03659 Lisateave QUAI (QUAI) hinna kohta

QUAI (QUAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QUAI (QUAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUAI tokeni tokenoomikat, avastage QUAI tokeni reaalajas hinda!

QUAI (QUAI) hinna ajalugu QUAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QUAI hinna ajalugu kohe!

QUAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUAI võiks suunduda? Meie QUAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUAI tokeni hinna ennustust kohe!

