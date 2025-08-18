Mis on Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quantum R. Ledger kohta Kui palju on Quantum R. Ledger (QRL) tänapäeval väärt? Reaalajas QRL hind USD on 0.67493 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QRL/USD hind? $ 0.67493 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QRL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quantum R. Ledger turukapitalisatsioon? QRL turukapitalisatsioon on $ 45.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QRL ringlev varu? QRL ringlev varu on 67.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QRL (ATH) hind? QRL saavutab ATH hinna summas 4.172309875488281 USD . Mis oli kõigi aegade QRL madalaim (ATL) hind? QRL nägi ATL hinda summas 0.0408362163245 USD . Milline on QRL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QRL kauplemismaht on $ 73.55K USD . Kas QRL sel aastal kõrgemale ka suundub? QRL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QRL hinna ennustust

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.