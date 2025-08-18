Rohkem infot QRL

Quantum R. Ledger hind(QRL)

$0.66133
+0.37%1D
Quantum R. Ledger (QRL) reaalajas hinnagraafik
Quantum R. Ledger (QRL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.59881
24 h madal
$ 0.75
24 h kõrge

$ 0.59881
$ 0.75
$ 4.172309875488281
$ 0.0408362163245
+1.97%

+0.37%

+0.73%

+0.73%

Quantum R. Ledger (QRL) reaalajas hind on $ 0.67493. Viimase 24 tunni jooksul QRL kaubeldud madalaim $ 0.59881 ja kõrgeim $ 0.75 näitab aktiivset turu volatiivsust. QRLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.172309875488281 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0408362163245.

Lüliajalise tootluse osas on QRL muutunud +1.97% viimase tunni jooksul, +0.37% 24 tunni vältel +0.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quantum R. Ledger (QRL) – turuteave

No.633

$ 45.85M
$ 73.55K
$ 70.87M
67.94M
105,000,000
79,070,643.99853168
64.70%

2017-06-24 00:00:00

$ 0.054
QRL

QRL praegune turukapitalisatsioon on $ 45.85M $ 73.55K 24 tunnise kauplemismahuga. QRL ringlev varu on 67.94M, mille koguvaru on 79070643.99853168. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.87M.

Quantum R. Ledger (QRL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Quantum R. Ledger tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0024379+0.37%
30 päeva$ -0.15506-18.69%
60 päeva$ +0.05399+8.69%
90 päeva$ +0.31263+86.29%
Quantum R. Ledger Hinnamuutus täna

Täna registreeris QRL muutuse $ +0.0024379 (+0.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Quantum R. Ledger 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.15506 (-18.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Quantum R. Ledger 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QRL $ +0.05399 (+8.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Quantum R. Ledger 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.31263 (+86.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Quantum R. Ledger (QRL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Quantum R. Ledger hinnaajaloo lehte.

Mis on Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quantum R. Ledger investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida QRL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Quantum R. Ledger kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quantum R. Ledger ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Quantum R. Ledger hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quantum R. Ledger (QRL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quantum R. Ledger (QRL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quantum R. Ledger nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quantum R. Ledger hinna ennustust kohe!

Quantum R. Ledger (QRL) tokenoomika

Quantum R. Ledger (QRL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QRL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Quantum R. Ledger (QRL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Quantum R. Ledger osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quantum R. Ledger osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Quantum R. Ledger võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quantum R. Ledger kohta

Kui palju on Quantum R. Ledger (QRL) tänapäeval väärt?
Reaalajas QRL hind USD on 0.67493 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QRL/USD hind?
Praegune hind QRL/USD on $ 0.67493. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quantum R. Ledger turukapitalisatsioon?
QRL turukapitalisatsioon on $ 45.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QRL ringlev varu?
QRL ringlev varu on 67.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QRL (ATH) hind?
QRL saavutab ATH hinna summas 4.172309875488281 USD.
Mis oli kõigi aegade QRL madalaim (ATL) hind?
QRL nägi ATL hinda summas 0.0408362163245 USD.
Milline on QRL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QRL kauplemismaht on $ 73.55K USD.
Kas QRL sel aastal kõrgemale ka suundub?
QRL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QRL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

