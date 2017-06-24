Quantum R. Ledger (QRL) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Quantum R. Ledger (QRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Quantum R. Ledger (QRL) teave

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Ametlik veebisait:
https://theqrl.org/
Valge raamat:
https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://explorer.theqrl.org/

Quantum R. Ledger (QRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Quantum R. Ledger (QRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 43.82M
Koguvaru:
$ 79.08M
Ringlev varu:
$ 67.94M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 67.73M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.28
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0408362163245
Praegune hind:
$ 0.645
Quantum R. Ledger (QRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Quantum R. Ledger (QRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate QRL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

QRL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate QRL tokeni tokenoomikat, avastage QRL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QRL

Kas olete huvitatud Quantum R. Ledger (QRL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QRL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Quantum R. Ledger (QRL) hinna ajalugu

QRL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

QRL – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu QRL võiks suunduda? Meie QRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.