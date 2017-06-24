QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

KohtNo.577

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.20%

Ringlev varu67,937,170

Maksimaalne varu105,000,000

Koguvaru79,109,528.33222513

Ringluse määr0.647%

Väljaandmise kuupäev2017-06-24 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.054 USDT

Kõigi aegade kõrgeim4.172309875488281,2018-01-16

Madalaim hind0.0408362163245,2020-05-10

Avalik plokiahelQRL

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...