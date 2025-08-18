New XAI gork (GORK) reaalajas hind on $ 0.010945. Viimase 24 tunni jooksul GORK kaubeldud madalaim $ 0.00985 ja kõrgeim $ 0.011459 näitab aktiivset turu volatiivsust. GORKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08752514903536558 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004836667412946773.
Lüliajalise tootluse osas on GORK muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +0.83% 24 tunni vältel +43.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
New XAI gork (GORK) – turuteave
New XAI gork praegune turukapitalisatsioon on $ 10.94M$ 128.81K 24 tunnise kauplemismahuga. GORK ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999993896.21. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.94M.
New XAI gork (GORK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse New XAI gork tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00009078
+0.83%
30 päeva
$ +0.003388
+44.83%
60 päeva
$ +0.004087
+59.59%
90 päeva
$ -0.009495
-46.46%
New XAI gork Hinnamuutus täna
Täna registreeris GORK muutuse $ +0.00009078 (+0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
New XAI gork 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003388 (+44.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
New XAI gork 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GORK $ +0.004087 (+59.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
New XAI gork 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.009495 (-46.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada New XAI gork (GORK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.
New XAI gork hinna ennustus (USD)
Kui palju on New XAI gork (GORK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie New XAI gork (GORK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida New XAI gork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
New XAI gork (GORK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GORK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
New XAI gork (GORK) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.