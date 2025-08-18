Rohkem infot GORK

New XAI gork logo

New XAI gork hind(GORK)

1 GORK/USD reaalajas hind:

$0.011028
$0.011028$0.011028
+0.83%1D
USD
New XAI gork (GORK) reaalajas hinnagraafik
New XAI gork (GORK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00985
$ 0.00985$ 0.00985
24 h madal
$ 0.011459
$ 0.011459$ 0.011459
24 h kõrge

$ 0.00985
$ 0.00985$ 0.00985

$ 0.011459
$ 0.011459$ 0.011459

$ 0.08752514903536558
$ 0.08752514903536558$ 0.08752514903536558

$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773

+0.52%

+0.83%

+43.31%

+43.31%

New XAI gork (GORK) reaalajas hind on $ 0.010945. Viimase 24 tunni jooksul GORK kaubeldud madalaim $ 0.00985 ja kõrgeim $ 0.011459 näitab aktiivset turu volatiivsust. GORKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08752514903536558 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004836667412946773.

Lüliajalise tootluse osas on GORK muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +0.83% 24 tunni vältel +43.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

New XAI gork (GORK) – turuteave

No.1131

$ 10.94M
$ 10.94M$ 10.94M

$ 128.81K
$ 128.81K$ 128.81K

$ 10.94M
$ 10.94M$ 10.94M

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

100.00%

SOL

New XAI gork praegune turukapitalisatsioon on $ 10.94M $ 128.81K 24 tunnise kauplemismahuga. GORK ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999993896.21. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.94M.

New XAI gork (GORK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse New XAI gork tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00009078+0.83%
30 päeva$ +0.003388+44.83%
60 päeva$ +0.004087+59.59%
90 päeva$ -0.009495-46.46%
New XAI gork Hinnamuutus täna

Täna registreeris GORK muutuse $ +0.00009078 (+0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

New XAI gork 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003388 (+44.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

New XAI gork 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GORK $ +0.004087 (+59.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

New XAI gork 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.009495 (-46.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada New XAI gork (GORK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe New XAI gork hinnaajaloo lehte.

Mis on New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

New XAI gork on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie New XAI gork investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GORK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse New XAI gork kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie New XAI gork ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

New XAI gork hinna ennustus (USD)

Kui palju on New XAI gork (GORK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie New XAI gork (GORK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida New XAI gork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake New XAI gork hinna ennustust kohe!

New XAI gork (GORK) tokenoomika

New XAI gork (GORK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GORK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

New XAI gork (GORK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas New XAI gork osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust New XAI gork osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GORK kohalike valuutade suhtes

1 New XAI gork(GORK)/VND
288.017675
1 New XAI gork(GORK)/AUD
A$0.0166364
1 New XAI gork(GORK)/GBP
0.00798985
1 New XAI gork(GORK)/EUR
0.00930325
1 New XAI gork(GORK)/USD
$0.010945
1 New XAI gork(GORK)/MYR
RM0.04607845
1 New XAI gork(GORK)/TRY
0.44644655
1 New XAI gork(GORK)/JPY
¥1.608915
1 New XAI gork(GORK)/ARS
ARS$14.19577445
1 New XAI gork(GORK)/RUB
0.87242595
1 New XAI gork(GORK)/INR
0.95779695
1 New XAI gork(GORK)/IDR
Rp176.53223335
1 New XAI gork(GORK)/KRW
15.2012916
1 New XAI gork(GORK)/PHP
0.61893975
1 New XAI gork(GORK)/EGP
￡E.0.5282057
1 New XAI gork(GORK)/BRL
R$0.059103
1 New XAI gork(GORK)/CAD
C$0.0151041
1 New XAI gork(GORK)/BDT
1.3291608
1 New XAI gork(GORK)/NGN
16.7867843
1 New XAI gork(GORK)/UAH
0.45104345
1 New XAI gork(GORK)/VES
Bs1.477575
1 New XAI gork(GORK)/CLP
$10.55098
1 New XAI gork(GORK)/PKR
Rs3.1004996
1 New XAI gork(GORK)/KZT
5.92573245
1 New XAI gork(GORK)/THB
฿0.3535235
1 New XAI gork(GORK)/TWD
NT$0.32867835
1 New XAI gork(GORK)/AED
د.إ0.04016815
1 New XAI gork(GORK)/CHF
Fr0.008756
1 New XAI gork(GORK)/HKD
HK$0.0855899
1 New XAI gork(GORK)/AMD
֏4.1838357
1 New XAI gork(GORK)/MAD
.د.م0.09839555
1 New XAI gork(GORK)/MXN
$0.20653215
1 New XAI gork(GORK)/PLN
0.0398398
1 New XAI gork(GORK)/RON
лв0.0472824
1 New XAI gork(GORK)/SEK
kr0.10452475
1 New XAI gork(GORK)/BGN
лв0.01827815
1 New XAI gork(GORK)/HUF
Ft3.695032
1 New XAI gork(GORK)/CZK
0.2287505
1 New XAI gork(GORK)/KWD
د.ك0.003338225
1 New XAI gork(GORK)/ILS
0.03688465
1 New XAI gork(GORK)/NOK
kr0.11152955
1 New XAI gork(GORK)/NZD
$0.0183876

New XAI gork ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest New XAI gork võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse New XAI gork ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse New XAI gork kohta

Kui palju on New XAI gork (GORK) tänapäeval väärt?
Reaalajas GORK hind USD on 0.010945 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GORK/USD hind?
Praegune hind GORK/USD on $ 0.010945. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on New XAI gork turukapitalisatsioon?
GORK turukapitalisatsioon on $ 10.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GORK ringlev varu?
GORK ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GORK (ATH) hind?
GORK saavutab ATH hinna summas 0.08752514903536558 USD.
Mis oli kõigi aegade GORK madalaim (ATL) hind?
GORK nägi ATL hinda summas 0.004836667412946773 USD.
Milline on GORK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GORK kauplemismaht on $ 128.81K USD.
Kas GORK sel aastal kõrgemale ka suundub?
GORK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GORK hinna ennustust.
