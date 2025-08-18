Rohkem infot PUNDIAI

PUNDIAI logo

PUNDIAI hind(PUNDIAI)

1 PUNDIAI/USD reaalajas hind:

$4.2639
$4.2639$4.2639
-0.72%1D
USD
PUNDIAI (PUNDIAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:48:05 (UTC+8)

PUNDIAI (PUNDIAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.1064
$ 4.1064$ 4.1064
24 h madal
$ 4.6493
$ 4.6493$ 4.6493
24 h kõrge

$ 4.1064
$ 4.1064$ 4.1064

$ 4.6493
$ 4.6493$ 4.6493

$ 18.389348329635098
$ 18.389348329635098$ 18.389348329635098

$ 3.6911663557539844
$ 3.6911663557539844$ 3.6911663557539844

-0.73%

-0.72%

-19.86%

-19.86%

PUNDIAI (PUNDIAI) reaalajas hind on $ 4.2639. Viimase 24 tunni jooksul PUNDIAI kaubeldud madalaim $ 4.1064 ja kõrgeim $ 4.6493 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUNDIAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.389348329635098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.6911663557539844.

Lüliajalise tootluse osas on PUNDIAI muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -0.72% 24 tunni vältel -19.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PUNDIAI (PUNDIAI) – turuteave

No.767

$ 30.09M
$ 30.09M$ 30.09M

$ 4.79K
$ 4.79K$ 4.79K

$ 80.72M
$ 80.72M$ 80.72M

7.06M
7.06M 7.06M

18,930,226
18,930,226 18,930,226

8,312,980
8,312,980 8,312,980

37.28%

NONE

PUNDIAI praegune turukapitalisatsioon on $ 30.09M $ 4.79K 24 tunnise kauplemismahuga. PUNDIAI ringlev varu on 7.06M, mille koguvaru on 8312980. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.72M.

PUNDIAI (PUNDIAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PUNDIAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.030923-0.72%
30 päeva$ -0.6381-13.02%
60 päeva$ -2.7854-39.52%
90 päeva$ -6.653-60.95%
PUNDIAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris PUNDIAI muutuse $ -0.030923 (-0.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PUNDIAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.6381 (-13.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PUNDIAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUNDIAI $ -2.7854 (-39.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PUNDIAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -6.653 (-60.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PUNDIAI (PUNDIAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PUNDIAI hinnaajaloo lehte.

Mis on PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PUNDIAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PUNDIAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PUNDIAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PUNDIAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PUNDIAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on PUNDIAI (PUNDIAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUNDIAI (PUNDIAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUNDIAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PUNDIAI hinna ennustust kohe!

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenoomika

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNDIAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PUNDIAI (PUNDIAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PUNDIAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PUNDIAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PUNDIAI kohalike valuutade suhtes

1 PUNDIAI(PUNDIAI)/VND
112,204.5285
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/AUD
A$6.481128
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/GBP
3.112647
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/EUR
3.624315
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/USD
$4.2639
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/MYR
RM17.951019
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/TRY
173.924481
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/JPY
¥626.7933
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/ARS
ARS$5,530.320939
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/RUB
339.875469
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/INR
373.133889
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/IDR
Rp68,772.571017
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/KRW
5,922.045432
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/PHP
241.123545
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/EGP
￡E.205.775814
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/BRL
R$23.02506
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/CAD
C$5.884182
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/BDT
517.808016
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/NGN
6,539.713986
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/UAH
175.715319
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/VES
Bs575.6265
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/CLP
$4,110.3996
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/PKR
Rs1,207.877592
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/KZT
2,308.518099
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/THB
฿138.107721
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/TWD
NT$128.044917
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/AED
د.إ15.648513
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/CHF
Fr3.41112
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/HKD
HK$33.343698
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/AMD
֏1,629.918414
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/MAD
.د.م38.332461
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/MXN
$80.459793
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/PLN
15.520596
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/RON
лв18.420048
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/SEK
kr40.720245
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/BGN
лв7.120713
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/HUF
Ft1,439.49264
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/CZK
89.11551
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/KWD
د.ك1.3004895
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/ILS
14.369343
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/NOK
kr43.449141
1 PUNDIAI(PUNDIAI)/NZD
$7.163352

PUNDIAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PUNDIAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PUNDIAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUNDIAI kohta

Kui palju on PUNDIAI (PUNDIAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUNDIAI hind USD on 4.2639 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUNDIAI/USD hind?
Praegune hind PUNDIAI/USD on $ 4.2639. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PUNDIAI turukapitalisatsioon?
PUNDIAI turukapitalisatsioon on $ 30.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUNDIAI ringlev varu?
PUNDIAI ringlev varu on 7.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUNDIAI (ATH) hind?
PUNDIAI saavutab ATH hinna summas 18.389348329635098 USD.
Mis oli kõigi aegade PUNDIAI madalaim (ATL) hind?
PUNDIAI nägi ATL hinda summas 3.6911663557539844 USD.
Milline on PUNDIAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUNDIAI kauplemismaht on $ 4.79K USD.
Kas PUNDIAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUNDIAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUNDIAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:48:05 (UTC+8)

PUNDIAI (PUNDIAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PUNDIAI/USD kalkulaator

Summa

PUNDIAI
PUNDIAI
USD
USD

1 PUNDIAI = 4.2638 USD

Kauplemine: PUNDIAI

PUNDIAIUSDT
$4.2639
$4.2639$4.2639
-0.72%

