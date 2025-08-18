PUNDIAI (PUNDIAI) reaalajas hind on $ 4.2639. Viimase 24 tunni jooksul PUNDIAI kaubeldud madalaim $ 4.1064 ja kõrgeim $ 4.6493 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUNDIAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.389348329635098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.6911663557539844.
Lüliajalise tootluse osas on PUNDIAI muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -0.72% 24 tunni vältel -19.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PUNDIAI (PUNDIAI) – turuteave
PUNDIAI praegune turukapitalisatsioon on $ 30.09M$ 4.79K 24 tunnise kauplemismahuga. PUNDIAI ringlev varu on 7.06M, mille koguvaru on 8312980. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.72M.
PUNDIAI (PUNDIAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PUNDIAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.030923
-0.72%
30 päeva
$ -0.6381
-13.02%
60 päeva
$ -2.7854
-39.52%
90 päeva
$ -6.653
-60.95%
PUNDIAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris PUNDIAI muutuse $ -0.030923 (-0.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PUNDIAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.6381 (-13.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PUNDIAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUNDIAI $ -2.7854 (-39.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PUNDIAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -6.653 (-60.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+.
Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.
PUNDIAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on PUNDIAI (PUNDIAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUNDIAI (PUNDIAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUNDIAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PUNDIAI (PUNDIAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNDIAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PUNDIAI (PUNDIAI) ostujuhend
