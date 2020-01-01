PUNDIAI (PUNDIAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PUNDIAI (PUNDIAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PUNDIAI (PUNDIAI) teave Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Ametlik veebisait: https://pundi.ai/ Valge raamat: https://pundi.gitbook.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef Ostke PUNDIAI kohe!

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PUNDIAI (PUNDIAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.29M $ 28.29M $ 28.29M Koguvaru: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Ringlev varu: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 75.89M $ 75.89M $ 75.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 Kõigi aegade madalaim: $ 3.6911663557539844 $ 3.6911663557539844 $ 3.6911663557539844 Praegune hind: $ 4.0087 $ 4.0087 $ 4.0087 Lisateave PUNDIAI (PUNDIAI) hinna kohta

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PUNDIAI (PUNDIAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUNDIAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUNDIAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUNDIAI tokeni tokenoomikat, avastage PUNDIAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PUNDIAI Kas olete huvitatud PUNDIAI (PUNDIAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PUNDIAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PUNDIAI MEXC-ist osta!

PUNDIAI (PUNDIAI) hinna ajalugu PUNDIAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PUNDIAI hinna ajalugu kohe!

PUNDIAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUNDIAI võiks suunduda? Meie PUNDIAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUNDIAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!