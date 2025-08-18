Portuma (PORTUMA) reaalajas hind on $ 0.0000911. Viimase 24 tunni jooksul PORTUMA kaubeldud madalaim $ 0.0000873 ja kõrgeim $ 0.0000915 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORTUMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00416911829486032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000070342407221662.
Lüliajalise tootluse osas on PORTUMA muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel -2.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Portuma (PORTUMA) – turuteave
$ 344.79K
$ 344.79K$ 344.79K
$ 36.86K
$ 36.86K$ 36.86K
$ 911.00K
$ 911.00K$ 911.00K
3.78B
3.78B
10,000,000,000
10,000,000,000
9,864,463,555
9,864,463,555
37.84%
BSC
Portuma praegune turukapitalisatsioon on $ 344.79K$ 36.86K 24 tunnise kauplemismahuga. PORTUMA ringlev varu on 3.78B, mille koguvaru on 9864463555. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 911.00K.
Portuma (PORTUMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Portuma tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000399
+0.44%
30 päeva
$ -0.0000057
-5.89%
60 päeva
$ +0.0000008
+0.88%
90 päeva
$ -0.0000172
-15.89%
Portuma Hinnamuutus täna
Täna registreeris PORTUMA muutuse $ +0.000000399 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Portuma 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000057 (-5.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Portuma 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PORTUMA $ +0.0000008 (+0.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Portuma 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000172 (-15.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Portuma (PORTUMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.
Portuma hinna ennustus (USD)
Kui palju on Portuma (PORTUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Portuma (PORTUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Portuma nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Portuma (PORTUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PORTUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
