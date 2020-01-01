Pixels (PIXEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pixels (PIXEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pixels (PIXEL) teave Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress. Ametlik veebisait: https://www.pixels.xyz/ Valge raamat: https://whitepaper.pixels.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 Ostke PIXEL kohe!

Pixels (PIXEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pixels (PIXEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 98.40M $ 98.40M $ 98.40M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 165.05M $ 165.05M $ 165.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 Kõigi aegade madalaim: $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 Praegune hind: $ 0.03301 $ 0.03301 $ 0.03301 Lisateave Pixels (PIXEL) hinna kohta

Pixels (PIXEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pixels (PIXEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIXEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIXEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIXEL tokeni tokenoomikat, avastage PIXEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PIXEL Kas olete huvitatud Pixels (PIXEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PIXEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PIXEL MEXC-ist osta!

Pixels (PIXEL) hinna ajalugu PIXEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIXEL hinna ajalugu kohe!

PIXEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIXEL võiks suunduda? Meie PIXEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIXEL tokeni hinna ennustust kohe!

