Phala (PHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phala (PHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phala (PHA) teave Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Ametlik veebisait: https://phala.network/ Valge raamat: https://docs.phala.network/introduction/readme Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E Ostke PHA kohe!

Phala (PHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phala (PHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 93.21M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 807.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 115.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.415366 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07072015218418083 Praegune hind: $ 0.11546 Lisateave Phala (PHA) hinna kohta

Phala (PHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phala (PHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHA tokeni tokenoomikat, avastage PHA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PHA Kas olete huvitatud Phala (PHA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PHA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PHA MEXC-ist osta!

Phala (PHA) hinna ajalugu PHA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PHA hinna ajalugu kohe!

PHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHA võiks suunduda? Meie PHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHA tokeni hinna ennustust kohe!

