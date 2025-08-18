Rohkem infot PEOPLE

ConstitutionDAO hind(PEOPLE)

1 PEOPLE/USD reaalajas hind:

$0.01951
$0.01951$0.01951
-2.54%1D
USD
ConstitutionDAO (PEOPLE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:05:57 (UTC+8)

ConstitutionDAO (PEOPLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01928
$ 0.01928$ 0.01928
24 h madal
$ 0.0204
$ 0.0204$ 0.0204
24 h kõrge

$ 0.01928
$ 0.01928$ 0.01928

$ 0.0204
$ 0.0204$ 0.0204

$ 0.1851931054831471
$ 0.1851931054831471$ 0.1851931054831471

$ 0.000709875438770561
$ 0.000709875438770561$ 0.000709875438770561

-1.07%

-2.54%

-5.66%

-5.66%

ConstitutionDAO (PEOPLE) reaalajas hind on $ 0.01951. Viimase 24 tunni jooksul PEOPLE kaubeldud madalaim $ 0.01928 ja kõrgeim $ 0.0204 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEOPLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1851931054831471 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000709875438770561.

Lüliajalise tootluse osas on PEOPLE muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -2.54% 24 tunni vältel -5.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ConstitutionDAO (PEOPLE) – turuteave

No.382

$ 98.72M
$ 98.72M$ 98.72M

$ 779.69K
$ 779.69K$ 779.69K

$ 98.72M
$ 98.72M$ 98.72M

5.06B
5.06B 5.06B

5,060,137,334.7
5,060,137,334.7 5,060,137,334.7

ETH

ConstitutionDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 98.72M $ 779.69K 24 tunnise kauplemismahuga. PEOPLE ringlev varu on 5.06B, mille koguvaru on 5060137334.7. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ConstitutionDAO (PEOPLE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ConstitutionDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005085-2.54%
30 päeva$ -0.00286-12.79%
60 päeva$ +0.00135+7.43%
90 päeva$ -0.00548-21.93%
ConstitutionDAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris PEOPLE muutuse $ -0.0005085 (-2.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ConstitutionDAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00286 (-12.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ConstitutionDAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEOPLE $ +0.00135 (+7.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ConstitutionDAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00548 (-21.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ConstitutionDAO (PEOPLE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ConstitutionDAO hinnaajaloo lehte.

Mis on ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

ConstitutionDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ConstitutionDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

ConstitutionDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on ConstitutionDAO (PEOPLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ConstitutionDAO (PEOPLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ConstitutionDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ConstitutionDAO hinna ennustust kohe!

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenoomika

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEOPLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ConstitutionDAO (PEOPLE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ConstitutionDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ConstitutionDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PEOPLE kohalike valuutade suhtes

1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/VND
513.40565
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/AUD
A$0.0298503
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/GBP
0.0142423
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/EUR
0.0165835
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/USD
$0.01951
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/MYR
RM0.0821371
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/TRY
0.7958129
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/JPY
¥2.86797
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/ARS
ARS$25.2718883
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/RUB
1.5539715
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/INR
1.7073201
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/IDR
Rp314.6773753
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/KRW
27.0970488
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/PHP
1.1032905
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/EGP
￡E.0.9407722
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/BRL
R$0.105354
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/CAD
C$0.0269238
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/BDT
2.3692944
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/NGN
29.9232674
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/UAH
0.8040071
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/VES
Bs2.63385
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/CLP
$18.80764
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/PKR
Rs5.5267928
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/KZT
10.5629091
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/THB
฿0.6313436
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/TWD
NT$0.5858853
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/AED
د.إ0.0716017
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/CHF
Fr0.015608
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/HKD
HK$0.1525682
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/AMD
֏7.4578926
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/MAD
.د.م0.1753949
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/MXN
$0.3654223
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/PLN
0.0708213
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/RON
лв0.0842832
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/SEK
kr0.1859303
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/BGN
лв0.0325817
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/HUF
Ft6.5822838
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/CZK
0.4079541
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/KWD
د.ك0.00595055
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/ILS
0.0657487
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/NOK
kr0.1982216
1 ConstitutionDAO(PEOPLE)/NZD
$0.0327768

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ConstitutionDAO kohta

Kui palju on ConstitutionDAO (PEOPLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEOPLE hind USD on 0.01951 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEOPLE/USD hind?
Praegune hind PEOPLE/USD on $ 0.01951. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ConstitutionDAO turukapitalisatsioon?
PEOPLE turukapitalisatsioon on $ 98.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEOPLE ringlev varu?
PEOPLE ringlev varu on 5.06B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEOPLE (ATH) hind?
PEOPLE saavutab ATH hinna summas 0.1851931054831471 USD.
Mis oli kõigi aegade PEOPLE madalaim (ATL) hind?
PEOPLE nägi ATL hinda summas 0.000709875438770561 USD.
Milline on PEOPLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEOPLE kauplemismaht on $ 779.69K USD.
Kas PEOPLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEOPLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEOPLE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:05:57 (UTC+8)

ConstitutionDAO (PEOPLE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
