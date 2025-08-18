Mis on ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

ConstitutionDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on ConstitutionDAO (PEOPLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ConstitutionDAO (PEOPLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ConstitutionDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenoomika

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEOPLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ConstitutionDAO (PEOPLE) ostujuhend

PEOPLE kohalike valuutade suhtes

ConstitutionDAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ConstitutionDAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

