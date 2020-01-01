ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ConstitutionDAO (PEOPLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) teave ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Ametlik veebisait: https://www.constitutiondao.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Ostke PEOPLE kohe!

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ConstitutionDAO (PEOPLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 93.46M Koguvaru: $ 5.06B Ringlev varu: $ 5.06B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 93.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.18699 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000709875438770561 Praegune hind: $ 0.01847

ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ConstitutionDAO (PEOPLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEOPLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEOPLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEOPLE tokeni tokenoomikat, avastage PEOPLE tokeni reaalajas hinda!

