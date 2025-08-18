Mis on Orchid (OXT)

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Orchid hinna ennustus (USD)

Kui palju on Orchid (OXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orchid (OXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orchid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Orchid hinna ennustust kohe!

Orchid (OXT) tokenoomika

Orchid (OXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orchid kohta Kui palju on Orchid (OXT) tänapäeval väärt? Reaalajas OXT hind USD on 0.05615 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OXT/USD hind? $ 0.05615 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OXT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Orchid turukapitalisatsioon? OXT turukapitalisatsioon on $ 55.99M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OXT ringlev varu? OXT ringlev varu on 997.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OXT (ATH) hind? OXT saavutab ATH hinna summas 1.01620042 USD . Mis oli kõigi aegade OXT madalaim (ATL) hind? OXT nägi ATL hinda summas 0.04663823669209175 USD . Milline on OXT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OXT kauplemismaht on $ 826.86K USD . Kas OXT sel aastal kõrgemale ka suundub? OXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OXT hinna ennustust

