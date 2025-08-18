Rohkem infot OXT

OXT Hinnainfo

OXT Valge raamat

OXT Ametlik veebisait

OXT Tokenoomika

OXT Hinnaprognoos

OXT Ajalugu

OXT – ostujuhend

OXT-usaldusraha valuutakonverter

OXT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Orchid logo

Orchid hind(OXT)

1 OXT/USD reaalajas hind:

$0.05615
$0.05615$0.05615
-2.78%1D
USD
Orchid (OXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:14:25 (UTC+8)

Orchid (OXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05587
$ 0.05587$ 0.05587
24 h madal
$ 0.05954
$ 0.05954$ 0.05954
24 h kõrge

$ 0.05587
$ 0.05587$ 0.05587

$ 0.05954
$ 0.05954$ 0.05954

$ 1.01620042
$ 1.01620042$ 1.01620042

$ 0.04663823669209175
$ 0.04663823669209175$ 0.04663823669209175

-0.18%

-2.78%

+0.39%

+0.39%

Orchid (OXT) reaalajas hind on $ 0.05615. Viimase 24 tunni jooksul OXT kaubeldud madalaim $ 0.05587 ja kõrgeim $ 0.05954 näitab aktiivset turu volatiivsust. OXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.01620042 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04663823669209175.

Lüliajalise tootluse osas on OXT muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -2.78% 24 tunni vältel +0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Orchid (OXT) – turuteave

No.532

$ 55.99M
$ 55.99M$ 55.99M

$ 826.86K
$ 826.86K$ 826.86K

$ 56.15M
$ 56.15M$ 56.15M

997.21M
997.21M 997.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2017-10-01 00:00:00

ETH

Orchid praegune turukapitalisatsioon on $ 55.99M $ 826.86K 24 tunnise kauplemismahuga. OXT ringlev varu on 997.21M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Orchid (OXT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Orchid tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0016056-2.78%
30 päeva$ -0.00451-7.44%
60 päeva$ +0.00066+1.18%
90 päeva$ -0.00831-12.90%
Orchid Hinnamuutus täna

Täna registreeris OXT muutuse $ -0.0016056 (-2.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Orchid 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00451 (-7.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Orchid 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OXT $ +0.00066 (+1.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Orchid 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00831 (-12.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Orchid (OXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Orchid hinnaajaloo lehte.

Mis on Orchid (OXT)

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Orchid on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Orchid investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Orchid kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Orchid ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Orchid hinna ennustus (USD)

Kui palju on Orchid (OXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orchid (OXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orchid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Orchid hinna ennustust kohe!

Orchid (OXT) tokenoomika

Orchid (OXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Orchid (OXT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Orchid osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Orchid osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OXT kohalike valuutade suhtes

1 Orchid(OXT)/VND
1,477.58725
1 Orchid(OXT)/AUD
A$0.0859095
1 Orchid(OXT)/GBP
0.0409895
1 Orchid(OXT)/EUR
0.0477275
1 Orchid(OXT)/USD
$0.05615
1 Orchid(OXT)/MYR
RM0.2363915
1 Orchid(OXT)/TRY
2.2937275
1 Orchid(OXT)/JPY
¥8.25405
1 Orchid(OXT)/ARS
ARS$72.7327795
1 Orchid(OXT)/RUB
4.471786
1 Orchid(OXT)/INR
4.9136865
1 Orchid(OXT)/IDR
Rp905.6450345
1 Orchid(OXT)/KRW
77.985612
1 Orchid(OXT)/PHP
3.188197
1 Orchid(OXT)/EGP
￡E.2.707553
1 Orchid(OXT)/BRL
R$0.30321
1 Orchid(OXT)/CAD
C$0.077487
1 Orchid(OXT)/BDT
6.8115565
1 Orchid(OXT)/NGN
85.9875485
1 Orchid(OXT)/UAH
2.3139415
1 Orchid(OXT)/VES
Bs7.58025
1 Orchid(OXT)/CLP
$54.0163
1 Orchid(OXT)/PKR
Rs15.892696
1 Orchid(OXT)/KZT
30.3676045
1 Orchid(OXT)/THB
฿1.817014
1 Orchid(OXT)/TWD
NT$1.6861845
1 Orchid(OXT)/AED
د.إ0.2060705
1 Orchid(OXT)/CHF
Fr0.04492
1 Orchid(OXT)/HKD
HK$0.439093
1 Orchid(OXT)/AMD
֏21.47176
1 Orchid(OXT)/MAD
.د.م0.5047885
1 Orchid(OXT)/MXN
$1.0505665
1 Orchid(OXT)/PLN
0.2038245
1 Orchid(OXT)/RON
лв0.242568
1 Orchid(OXT)/SEK
kr0.535671
1 Orchid(OXT)/BGN
лв0.0937705
1 Orchid(OXT)/HUF
Ft18.943887
1 Orchid(OXT)/CZK
1.1729735
1 Orchid(OXT)/KWD
د.ك0.0170696
1 Orchid(OXT)/ILS
0.1892255
1 Orchid(OXT)/NOK
kr0.570484
1 Orchid(OXT)/NZD
$0.094332

Orchid ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Orchid võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Orchid ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orchid kohta

Kui palju on Orchid (OXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OXT hind USD on 0.05615 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OXT/USD hind?
Praegune hind OXT/USD on $ 0.05615. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Orchid turukapitalisatsioon?
OXT turukapitalisatsioon on $ 55.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OXT ringlev varu?
OXT ringlev varu on 997.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OXT (ATH) hind?
OXT saavutab ATH hinna summas 1.01620042 USD.
Mis oli kõigi aegade OXT madalaim (ATL) hind?
OXT nägi ATL hinda summas 0.04663823669209175 USD.
Milline on OXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OXT kauplemismaht on $ 826.86K USD.
Kas OXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OXT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:14:25 (UTC+8)

Orchid (OXT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

OXT/USD kalkulaator

Summa

OXT
OXT
USD
USD

1 OXT = 0.05615 USD

Kauplemine: OXT

OXTUSDT
$0.05615
$0.05615$0.05615
-2.75%
OXTETH
$0.00001258
$0.00001258$0.00001258
-0.54%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu