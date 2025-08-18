Orchid (OXT) reaalajas hind on $ 0.05615. Viimase 24 tunni jooksul OXT kaubeldud madalaim $ 0.05587 ja kõrgeim $ 0.05954 näitab aktiivset turu volatiivsust. OXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.01620042 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04663823669209175.
Lüliajalise tootluse osas on OXT muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -2.78% 24 tunni vältel +0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Orchid (OXT) – turuteave
No.532
$ 55.99M
$ 55.99M$ 55.99M
$ 826.86K
$ 826.86K$ 826.86K
$ 56.15M
$ 56.15M$ 56.15M
997.21M
997.21M 997.21M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
2017-10-01 00:00:00
ETH
Orchid praegune turukapitalisatsioon on $ 55.99M$ 826.86K 24 tunnise kauplemismahuga. OXT ringlev varu on 997.21M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Orchid (OXT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Orchid tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0016056
-2.78%
30 päeva
$ -0.00451
-7.44%
60 päeva
$ +0.00066
+1.18%
90 päeva
$ -0.00831
-12.90%
Orchid Hinnamuutus täna
Täna registreeris OXT muutuse $ -0.0016056 (-2.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Orchid 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00451 (-7.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Orchid 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OXT $ +0.00066 (+1.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Orchid 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00831 (-12.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Orchid (OXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.
Orchid on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Orchid investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Orchid kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Orchid ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Orchid hinna ennustus (USD)
Kui palju on Orchid (OXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orchid (OXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orchid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Orchid (OXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Orchid (OXT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Orchid osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Orchid osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.