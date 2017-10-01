Orchid (OXT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Orchid (OXT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Orchid (OXT) teave The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Ametlik veebisait: https://www.orchid.com/ Valge raamat: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb Ostke OXT kohe!

Orchid (OXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Orchid (OXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.72M $ 56.72M $ 56.72M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.88M $ 56.88M $ 56.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 Praegune hind: $ 0.05688 $ 0.05688 $ 0.05688 Lisateave Orchid (OXT) hinna kohta

Orchid (OXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Orchid (OXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OXT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OXT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OXT tokeni tokenoomikat, avastage OXT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OXT Kas olete huvitatud Orchid (OXT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OXT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OXT MEXC-ist osta!

Orchid (OXT) hinna ajalugu OXT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OXT hinna ajalugu kohe!

OXT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OXT võiks suunduda? Meie OXT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OXT tokeni hinna ennustust kohe!

