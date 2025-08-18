Rohkem infot ORDI

ORDI Hinnainfo

ORDI Tokenoomika

ORDI Hinnaprognoos

ORDI Ajalugu

ORDI – ostujuhend

ORDI-usaldusraha valuutakonverter

ORDI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ORDI logo

ORDI hind(ORDI)

1 ORDI/USD reaalajas hind:

$9.436
$9.436$9.436
-1.80%1D
USD
ORDI (ORDI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:08 (UTC+8)

ORDI (ORDI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 9.201
$ 9.201$ 9.201
24 h madal
$ 9.649
$ 9.649$ 9.649
24 h kõrge

$ 9.201
$ 9.201$ 9.201

$ 9.649
$ 9.649$ 9.649

$ 96.17437583429198
$ 96.17437583429198$ 96.17437583429198

$ 2.863915241348155
$ 2.863915241348155$ 2.863915241348155

-0.76%

-1.79%

-9.13%

-9.13%

ORDI (ORDI) reaalajas hind on $ 9.435. Viimase 24 tunni jooksul ORDI kaubeldud madalaim $ 9.201 ja kõrgeim $ 9.649 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 96.17437583429198 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.863915241348155.

Lüliajalise tootluse osas on ORDI muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel -9.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ORDI (ORDI) – turuteave

No.237

$ 198.14M
$ 198.14M$ 198.14M

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 198.14M
$ 198.14M$ 198.14M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

BRC20

ORDI praegune turukapitalisatsioon on $ 198.14M $ 2.32M 24 tunnise kauplemismahuga. ORDI ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 198.14M.

ORDI (ORDI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ORDI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.17296-1.79%
30 päeva$ -1.173-11.06%
60 päeva$ +2.06+27.93%
90 päeva$ -0.315-3.24%
ORDI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ORDI muutuse $ -0.17296 (-1.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ORDI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.173 (-11.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ORDI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORDI $ +2.06 (+27.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ORDI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.315 (-3.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ORDI (ORDI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ORDI hinnaajaloo lehte.

Mis on ORDI (ORDI)

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ORDI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ORDI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ORDI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ORDI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ORDI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ORDI (ORDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORDI (ORDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORDI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ORDI hinna ennustust kohe!

ORDI (ORDI) tokenoomika

ORDI (ORDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ORDI (ORDI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ORDI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ORDI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ORDI kohalike valuutade suhtes

1 ORDI(ORDI)/VND
248,282.025
1 ORDI(ORDI)/AUD
A$14.3412
1 ORDI(ORDI)/GBP
6.88755
1 ORDI(ORDI)/EUR
8.01975
1 ORDI(ORDI)/USD
$9.435
1 ORDI(ORDI)/MYR
RM39.72135
1 ORDI(ORDI)/TRY
384.85365
1 ORDI(ORDI)/JPY
¥1,386.945
1 ORDI(ORDI)/ARS
ARS$12,237.28935
1 ORDI(ORDI)/RUB
752.06385
1 ORDI(ORDI)/INR
825.65685
1 ORDI(ORDI)/IDR
Rp152,177.39805
1 ORDI(ORDI)/KRW
13,104.0828
1 ORDI(ORDI)/PHP
533.54925
1 ORDI(ORDI)/EGP
￡E.455.3331
1 ORDI(ORDI)/BRL
R$50.949
1 ORDI(ORDI)/CAD
C$13.0203
1 ORDI(ORDI)/BDT
1,145.7864
1 ORDI(ORDI)/NGN
14,470.8369
1 ORDI(ORDI)/UAH
388.81635
1 ORDI(ORDI)/VES
Bs1,273.725
1 ORDI(ORDI)/CLP
$9,095.34
1 ORDI(ORDI)/PKR
Rs2,672.7468
1 ORDI(ORDI)/KZT
5,108.20335
1 ORDI(ORDI)/THB
฿305.59965
1 ORDI(ORDI)/TWD
NT$283.33305
1 ORDI(ORDI)/AED
د.إ34.62645
1 ORDI(ORDI)/CHF
Fr7.548
1 ORDI(ORDI)/HKD
HK$73.7817
1 ORDI(ORDI)/AMD
֏3,606.6231
1 ORDI(ORDI)/MAD
.د.م84.82065
1 ORDI(ORDI)/MXN
$178.03845
1 ORDI(ORDI)/PLN
34.3434
1 ORDI(ORDI)/RON
лв40.7592
1 ORDI(ORDI)/SEK
kr90.10425
1 ORDI(ORDI)/BGN
лв15.75645
1 ORDI(ORDI)/HUF
Ft3,185.256
1 ORDI(ORDI)/CZK
197.1915
1 ORDI(ORDI)/KWD
د.ك2.877675
1 ORDI(ORDI)/ILS
31.79595
1 ORDI(ORDI)/NOK
kr96.14265
1 ORDI(ORDI)/NZD
$15.8508

ORDI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ORDI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORDI kohta

Kui palju on ORDI (ORDI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORDI hind USD on 9.435 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORDI/USD hind?
Praegune hind ORDI/USD on $ 9.435. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ORDI turukapitalisatsioon?
ORDI turukapitalisatsioon on $ 198.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORDI ringlev varu?
ORDI ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORDI (ATH) hind?
ORDI saavutab ATH hinna summas 96.17437583429198 USD.
Mis oli kõigi aegade ORDI madalaim (ATL) hind?
ORDI nägi ATL hinda summas 2.863915241348155 USD.
Milline on ORDI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORDI kauplemismaht on $ 2.32M USD.
Kas ORDI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORDI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:08 (UTC+8)

ORDI (ORDI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ORDI/USD kalkulaator

Summa

ORDI
ORDI
USD
USD

1 ORDI = 9.435 USD

Kauplemine: ORDI

ORDIUSDT
$9.436
$9.436$9.436
-1.83%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu