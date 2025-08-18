ORDI (ORDI) reaalajas hind on $ 9.435. Viimase 24 tunni jooksul ORDI kaubeldud madalaim $ 9.201 ja kõrgeim $ 9.649 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 96.17437583429198 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.863915241348155.
Lüliajalise tootluse osas on ORDI muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -1.79% 24 tunni vältel -9.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ORDI (ORDI) – turuteave
$ 198.14M
$ 2.32M
$ 198.14M
21.00M
21,000,000
21,000,000
100.00%
BRC20
ORDI praegune turukapitalisatsioon on $ 198.14M$ 2.32M 24 tunnise kauplemismahuga. ORDI ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 198.14M.
ORDI (ORDI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ORDI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.17296
-1.79%
30 päeva
$ -1.173
-11.06%
60 päeva
$ +2.06
+27.93%
90 päeva
$ -0.315
-3.24%
ORDI Hinnamuutus täna
Täna registreeris ORDI muutuse $ -0.17296 (-1.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ORDI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.173 (-11.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ORDI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORDI $ +2.06 (+27.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ORDI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.315 (-3.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ORDI (ORDI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.
ORDI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ORDI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ORDI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ORDI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ORDI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ORDI hinna ennustus (USD)
Kui palju on ORDI (ORDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORDI (ORDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORDI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ORDI (ORDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ORDI (ORDI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ORDI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ORDI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.