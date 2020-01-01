ORDI (ORDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ORDI (ORDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ORDI (ORDI) teave ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain. Plokiahela Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0 Ostke ORDI kohe!

ORDI (ORDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ORDI (ORDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 183.29M $ 183.29M $ 183.29M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 183.29M $ 183.29M $ 183.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 96.393 $ 96.393 $ 96.393 Kõigi aegade madalaim: $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 Praegune hind: $ 8.728 $ 8.728 $ 8.728 Lisateave ORDI (ORDI) hinna kohta

ORDI (ORDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ORDI (ORDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORDI tokeni tokenoomikat, avastage ORDI tokeni reaalajas hinda!

ORDI (ORDI) hinna ajalugu ORDI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ORDI hinna ajalugu kohe!

ORDI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORDI võiks suunduda? Meie ORDI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORDI tokeni hinna ennustust kohe!

