ORDI

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI

KohtNo.242

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)158.85%

Ringlev varu21,000,000

Maksimaalne varu21,000,000

Koguvaru21,000,000

Ringluse määr1%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim96.17437583429198,2024-03-05

Madalaim hind2.863915241348155,2023-09-11

Avalik plokiahelBRC20

TutvustusORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

