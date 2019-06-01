Harmony (ONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Harmony (ONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Harmony (ONE) teave Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Ametlik veebisait: https://www.harmony.one/ Valge raamat: https://harmony.one/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.harmony.one/#/ Ostke ONE kohe!

Harmony (ONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Harmony (ONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 153.75M $ 153.75M $ 153.75M Koguvaru: $ 14.69B $ 14.69B $ 14.69B Ringlev varu: $ 14.69B $ 14.69B $ 14.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 153.75M $ 153.75M $ 153.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3797 $ 0.3797 $ 0.3797 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 Praegune hind: $ 0.010468 $ 0.010468 $ 0.010468 Lisateave Harmony (ONE) hinna kohta

Harmony (ONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Harmony (ONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ONE tokeni tokenoomikat, avastage ONE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ONE Kas olete huvitatud Harmony (ONE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ONE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ONE MEXC-ist osta!

Harmony (ONE) hinna ajalugu ONE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ONE hinna ajalugu kohe!

ONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ONE võiks suunduda? Meie ONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ONE tokeni hinna ennustust kohe!

